Де у Луцьку можна купити вживане авто з Європи?*
Сьогодні, 09:02
Купувати автомобіль з-за кордону останнім часом стало дуже популярно. Але що робити, якщо їхати в Європу самому нема часу та й знання мов не радує?
Спеціально для вас компанія WEST AUTO HUB відкрила торговий АвтоМайданчик, де можна купити автівку з-за кордону на ваш смак і вибір.
Зараз в наявності на майданчику є більше 10 авто. Ще стільки ж можна переглянути онлайн - у магазині на сторінці компанії у Facebook.
Загалом у каталозі компанії є автівки з різних країн, різних марок, цін, років випуску, комплектації тощо. Тут можна придбати і бюджетні варіанти для поїздок на щодень, і елітні автомобілі бізнес-класу.
Також на торговому АвтоМайданчику можна оглянути та купити автомобілі, які вже зареєстровані в Україні та передані комплексу WEST AUTO HUB для реалізації.
Переглянути усі авто можна онлайн тут або ж у будь-який зручний для вас час на автомайданчику, який знаходиться за адресою: село Струмівка, вул. Рівненська, 74.
Уточнити деталі та записатися на тест-драйв можна за номером телефону +38(098)283 19 19
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Спеціально для вас компанія WEST AUTO HUB відкрила торговий АвтоМайданчик, де можна купити автівку з-за кордону на ваш смак і вибір.
Зараз в наявності на майданчику є більше 10 авто. Ще стільки ж можна переглянути онлайн - у магазині на сторінці компанії у Facebook.
Загалом у каталозі компанії є автівки з різних країн, різних марок, цін, років випуску, комплектації тощо. Тут можна придбати і бюджетні варіанти для поїздок на щодень, і елітні автомобілі бізнес-класу.
Також на торговому АвтоМайданчику можна оглянути та купити автомобілі, які вже зареєстровані в Україні та передані комплексу WEST AUTO HUB для реалізації.
Переглянути усі авто можна онлайн тут або ж у будь-який зручний для вас час на автомайданчику, який знаходиться за адресою: село Струмівка, вул. Рівненська, 74.
Уточнити деталі та записатися на тест-драйв можна за номером телефону +38(098)283 19 19
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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