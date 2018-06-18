Де у Луцьку та на Волині не буде світла 25 квітня

На Волині 25 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00с. Селець, бригадаГорохівський районВимкнень споживачів не заплановано.1 к/р ЗТП-179 з приходами 10 кВ 09:00 -17:00 с. Долинка, с. Романівка, с. Заставне вул. Підгайна, вул. Клименка, вул. Лук'янова, вул. Франка, вул. Прибузька, смт. Іваничі вул. Колгоспна, вул. Дубинка, вул. Тарасова, вул. Цегельна, вул. Львівська 41-86Камінь-Каширський районІнформацію не надано.Ківерцівський районВимкнень споживачів не заплановано.Ковельський районВимкнень споживачів не заплановано.Локачинський районВимкнень споживачів не заплановано.1. Монтаж обліку13:30-17:00 ЗОШ №16Луцький районВимкнень споживачів не заплановано.1 пл-0.4 ктп-123 9:00 – 17:00с.Миловань2 пл-10 л 26-01 до лр-1739:00 – 17:00бази відпочинку ур."Гряда""Ілічівка"очисні споруди смт.ШацькЛюбешівський районВимкнень споживачів не заплановано.Маневицький районВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0.4 кВ Л-1 ЗТП-48 9:00-17:00 м.Нововолинськ:вул.Хвильового, 2-18, 1-17вул.Володимирська, 1-27, 2-4вул.Дорошенка, 44-70б-р Шевченка, 44аРатнівський районВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА (центр молоді) м.Рожище, вул.Незалежності, 61,67, вул.Шевченка,82 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-243 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Шевченка, 2-56, вул.Незалежності, 65, 69, 716 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна8 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-1281 КТП-155 10:00-17:00 смт Ст.Вижвавул:Зелена, Брідківська; с.Брідки вул:Мирна,Лугова.2 КТП-54 Л-3 с.Дубечно вул:Садова.Турійський районВимкнень споживачів не заплановано.