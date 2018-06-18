Де у Луцьку та на Волині не буде світла 25 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині 25 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Селець, бригада
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1 к/р ЗТП-179 з приходами 10 кВ 09:00 -17:00 с. Долинка, с. Романівка, с. Заставне вул. Підгайна, вул. Клименка, вул. Лук'янова, вул. Франка, вул. Прибузька, смт. Іваничі вул. Колгоспна, вул. Дубинка, вул. Тарасова, вул. Цегельна, вул. Львівська 41-86
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. Монтаж обліку
13:30-17:00 ЗОШ №16
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1 пл-0.4 ктп-123 9:00 – 17:00
с.Миловань
2 пл-10 л 26-01 до лр-173
9:00 – 17:00
бази відпочинку ур."Гряда""Ілічівка"
очисні споруди смт.Шацьк
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0.4 кВ Л-1 ЗТП-48 9:00-17:00 м.Нововолинськ:
вул.Хвильового, 2-18, 1-17
вул.Володимирська, 1-27, 2-4
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка, 44а
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА (центр молоді) м.Рожище, вул.Незалежності, 61,67, вул.Шевченка,8
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-243 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Шевченка, 2-56, вул.Незалежності, 65, 69, 71
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
8 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128
Старовижівський район
1 КТП-155 10:00-17:00 смт Ст.Вижва
вул:Зелена, Брідківська; с.Брідки вул:Мирна,Лугова.
2 КТП-54 Л-3 с.Дубечно вул:Садова.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Селець, бригада
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1 к/р ЗТП-179 з приходами 10 кВ 09:00 -17:00 с. Долинка, с. Романівка, с. Заставне вул. Підгайна, вул. Клименка, вул. Лук'янова, вул. Франка, вул. Прибузька, смт. Іваничі вул. Колгоспна, вул. Дубинка, вул. Тарасова, вул. Цегельна, вул. Львівська 41-86
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. Монтаж обліку
13:30-17:00 ЗОШ №16
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1 пл-0.4 ктп-123 9:00 – 17:00
с.Миловань
2 пл-10 л 26-01 до лр-173
9:00 – 17:00
бази відпочинку ур."Гряда""Ілічівка"
очисні споруди смт.Шацьк
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0.4 кВ Л-1 ЗТП-48 9:00-17:00 м.Нововолинськ:
вул.Хвильового, 2-18, 1-17
вул.Володимирська, 1-27, 2-4
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка, 44а
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА (центр молоді) м.Рожище, вул.Незалежності, 61,67, вул.Шевченка,8
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-243 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Шевченка, 2-56, вул.Незалежності, 65, 69, 71
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
8 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128
Старовижівський район
1 КТП-155 10:00-17:00 смт Ст.Вижва
вул:Зелена, Брідківська; с.Брідки вул:Мирна,Лугова.
2 КТП-54 Л-3 с.Дубечно вул:Садова.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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