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Пустовіту присвоїли новий ранг на посаді

Пустовіту присвоїли новий ранг на посаді
В.о. мера Луцька Григорію Пустовіту присвоїли новий ранг посадовця.

Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.

На час розгляду питання головуючим став депутат Олександр Козлюк, який зайняв місце Пустовіта у президії.

Депутат Алла Надточій запитала, які ж успішні проекти реалізував в.о. мера, щоб присвоїти йому ранг.

«Успішність роботи можна було почути під час його звіту», - відповіла заступник начальника відділу кадрової роботи та нагород Ірина Богдан.

Тож у підсумку секретарю Луцької міської ради, виконувачу повноважень міського голови Григорію Пустовіту присвоїли 5-й ранг посадової особи місцевого самоврядування.

Виплату щомісячної надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування проводитимуть з 28 квітня 2019 року.

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Теги: Григорій Пустовіт, ранг
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Будем надіятись,що після 5 -го рангу Григорій піде на 1- ий срок.
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