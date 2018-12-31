Пустовіту присвоїли новий ранг на посаді

В.о. мера Луцькаприсвоїли новий ранг посадовця.Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.На час розгляду питання головуючим став депутат, який зайняв місце Пустовіта у президії.Депутатзапитала, які ж успішні проекти реалізував в.о. мера, щоб присвоїти йому ранг.«Успішність роботи можна було почути під час його звіту», - відповіла заступник начальника відділу кадрової роботи та нагородТож у підсумку секретарю Луцької міської ради, виконувачу повноважень міського голови Григорію Пустовіту присвоїли 5-й ранг посадової особи місцевого самоврядування.Виплату щомісячної надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування проводитимуть з 28 квітня 2019 року.