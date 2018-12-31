Пустовіту присвоїли новий ранг на посаді
Сьогодні, 14:51
В.о. мера Луцька Григорію Пустовіту присвоїли новий ранг посадовця.
Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.
На час розгляду питання головуючим став депутат Олександр Козлюк, який зайняв місце Пустовіта у президії.
Депутат Алла Надточій запитала, які ж успішні проекти реалізував в.о. мера, щоб присвоїти йому ранг.
«Успішність роботи можна було почути під час його звіту», - відповіла заступник начальника відділу кадрової роботи та нагород Ірина Богдан.
Тож у підсумку секретарю Луцької міської ради, виконувачу повноважень міського голови Григорію Пустовіту присвоїли 5-й ранг посадової особи місцевого самоврядування.
Виплату щомісячної надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування проводитимуть з 28 квітня 2019 року.
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Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.
На час розгляду питання головуючим став депутат Олександр Козлюк, який зайняв місце Пустовіта у президії.
Депутат Алла Надточій запитала, які ж успішні проекти реалізував в.о. мера, щоб присвоїти йому ранг.
«Успішність роботи можна було почути під час його звіту», - відповіла заступник начальника відділу кадрової роботи та нагород Ірина Богдан.
Тож у підсумку секретарю Луцької міської ради, виконувачу повноважень міського голови Григорію Пустовіту присвоїли 5-й ранг посадової особи місцевого самоврядування.
Виплату щомісячної надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування проводитимуть з 28 квітня 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Будем надіятись,що після 5 -го рангу Григорій піде на 1- ий срок.
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