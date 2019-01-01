У місті на Волині вкрали десятки метрів телефонного кабелю





Про це повідомляє видання «



Про це у поліцію повідомили працівники «Укртелекому». Крадіжка сталася близько 5-ої ранку 21-го квітня на вулиці Залізняка. Тривають розшукові дії. Раніше у місті вже крали телефонний кабель з багатоповерхівки.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями невідома особа у Володимирі-Волинському викрала 67 метрів телефонного кабелю.Про це повідомляє видання « БУГ ».Про це у поліцію повідомили працівники «Укртелекому». Крадіжка сталася близько 5-ої ранку 21-го квітня на вулиці Залізняка. Тривають розшукові дії. Раніше у місті вже крали телефонний кабель з багатоповерхівки.

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