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У місті на Волині вкрали десятки метрів телефонного кабелю

У місті на Волині вкрали десятки метрів телефонного кабелю
Днями невідома особа у Володимирі-Волинському викрала 67 метрів телефонного кабелю.

Про це повідомляє видання «БУГ».

Про це у поліцію повідомили працівники «Укртелекому». Крадіжка сталася близько 5-ої ранку 21-го квітня на вулиці Залізняка. Тривають розшукові дії. Раніше у місті вже крали телефонний кабель з багатоповерхівки.

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Теги: Нововолинськ, крадіжка, кабель
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