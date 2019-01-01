У місті на Волині вкрали десятки метрів телефонного кабелю
Сьогодні, 19:45
Днями невідома особа у Володимирі-Волинському викрала 67 метрів телефонного кабелю.
Про це повідомляє видання «БУГ».
Про це у поліцію повідомили працівники «Укртелекому». Крадіжка сталася близько 5-ої ранку 21-го квітня на вулиці Залізняка. Тривають розшукові дії. Раніше у місті вже крали телефонний кабель з багатоповерхівки.
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Про це повідомляє видання «БУГ».
Про це у поліцію повідомили працівники «Укртелекому». Крадіжка сталася близько 5-ої ранку 21-го квітня на вулиці Залізняка. Тривають розшукові дії. Раніше у місті вже крали телефонний кабель з багатоповерхівки.
Читати також: У місті на Волині в житловому будинку викрали телефонний кабель
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