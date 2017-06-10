Україна отримала безвіз ще з двома країнами

Кабмін схвалив проект угоди з Еквадором та Північною Македонією про взаємне скасування візових вимог.Документ підписали уповноважений посол України в Перу Ігор Тумасов та посол у Північній Македонії Наталія Задорожнюк, - пишуть ФактиПроект угоди дозволяє громадянам України перебувати на території Еквадору до 90 днів. Термін поновлюється ще на 90 днів протягом одного року з дати першого в’їзду в країну.Водночас Україна передбачає такі ж умови для громадян Еквадору.Угода з Північною Македонією дозволяє громадянам обох країн перебувати на території іншої держави без віз не більш ніж 90 днів протягом 180 днів.