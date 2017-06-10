Україна отримала безвіз ще з двома країнами
Сьогодні, 15:20
Кабмін схвалив проект угоди з Еквадором та Північною Македонією про взаємне скасування візових вимог.
Документ підписали уповноважений посол України в Перу Ігор Тумасов та посол у Північній Македонії Наталія Задорожнюк, - пишуть Факти
Проект угоди дозволяє громадянам України перебувати на території Еквадору до 90 днів. Термін поновлюється ще на 90 днів протягом одного року з дати першого в’їзду в країну.
Водночас Україна передбачає такі ж умови для громадян Еквадору.
Угода з Північною Македонією дозволяє громадянам обох країн перебувати на території іншої держави без віз не більш ніж 90 днів протягом 180 днів.
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Документ підписали уповноважений посол України в Перу Ігор Тумасов та посол у Північній Македонії Наталія Задорожнюк, - пишуть Факти
Проект угоди дозволяє громадянам України перебувати на території Еквадору до 90 днів. Термін поновлюється ще на 90 днів протягом одного року з дати першого в’їзду в країну.
Водночас Україна передбачає такі ж умови для громадян Еквадору.
Угода з Північною Македонією дозволяє громадянам обох країн перебувати на території іншої держави без віз не більш ніж 90 днів протягом 180 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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