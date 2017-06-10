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Україна отримала безвіз ще з двома країнами

Україна отримала безвіз ще з двома країнами
Кабмін схвалив проект угоди з Еквадором та Північною Македонією про взаємне скасування візових вимог.

Документ підписали уповноважений посол України в Перу Ігор Тумасов та посол у Північній Македонії Наталія Задорожнюк, - пишуть Факти

Проект угоди дозволяє громадянам України перебувати на території Еквадору до 90 днів. Термін поновлюється ще на 90 днів протягом одного року з дати першого в’їзду в країну.

Водночас Україна передбачає такі ж умови для громадян Еквадору.

Угода з Північною Македонією дозволяє громадянам обох країн перебувати на території іншої держави без віз не більш ніж 90 днів протягом 180 днів.

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Теги: безвіз, Україна
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