Скандальний російський священик подав в суд на міграційну службу Волині
Сьогодні, 15:58
Єпископ УПЦ Московського патріархату Гедеон (Юрій Харон), якому заборонили в’їзд в Україну, подав позов проти Управління Державної міграційної служби у Волинській області і вимагає повернути йому громадянство України.
Про це йдеться в реєстрі на сайті Судової влади України.
Справу має розглянути Окружний адміністративний суд Києва. Позов до суду надійшов 17 квітня. Суд 23 квітня розпочав провадження. Дату розгляду справи суд ще не визначив.
«Визнання протиправними дії, зобов’язати вчинити дії», — коротко вказали в предметі позову.
Нагадаємо, що у травні минулого року стало відомо про те, що Харон, який стояв в авангарді захоплення представниками Російської православної церкви території національного музею у Києві, прикривався нелегальним українським паспортом, виданим на Волині. Таку інформацію на загал тоді сповістив народний депутат Ігор Луценко.
Опубліковували тоді також і фото паспорта, з якого видно, що він був виданий Горохівським РВ УМВС у Волинській області.
Згодом же у лютому цього року прикордонники у аеропорту «Бориспіль» не пропустили в Україну Юрія Харона, заявляючи, що у нього є громадянство кількох країн, а тоді одіозного священика депортували з України в США.
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Про це йдеться в реєстрі на сайті Судової влади України.
Справу має розглянути Окружний адміністративний суд Києва. Позов до суду надійшов 17 квітня. Суд 23 квітня розпочав провадження. Дату розгляду справи суд ще не визначив.
«Визнання протиправними дії, зобов’язати вчинити дії», — коротко вказали в предметі позову.
Нагадаємо, що у травні минулого року стало відомо про те, що Харон, який стояв в авангарді захоплення представниками Російської православної церкви території національного музею у Києві, прикривався нелегальним українським паспортом, виданим на Волині. Таку інформацію на загал тоді сповістив народний депутат Ігор Луценко.
Опубліковували тоді також і фото паспорта, з якого видно, що він був виданий Горохівським РВ УМВС у Волинській області.
Згодом же у лютому цього року прикордонники у аеропорту «Бориспіль» не пропустили в Україну Юрія Харона, заявляючи, що у нього є громадянство кількох країн, а тоді одіозного священика депортували з України в США.
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Коментарі 3
А де фото паспортів інших країн ???? Де в законодавстві прописано механізм позбавлення громадянства???
Ну так хто скандальний?
в Росіяку москаляку!
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