Скандальний російський священик подав в суд на міграційну службу Волині

Єпископ УПЦ Московського патріархату), якому заборонили в’їзд в Україну, подав позов проти Управління Державної міграційної служби у Волинській області і вимагає повернути йому громадянство України.Про це йдеться в реєстрі на сайті Судової влади України.Справу має розглянути Окружний адміністративний суд Києва. Позов до суду надійшов 17 квітня. Суд 23 квітня розпочав провадження. Дату розгляду справи суд ще не визначив.«Визнання протиправними дії, зобов’язати вчинити дії», — коротко вказали в предметі позову.Нагадаємо, що у травні минулого року стало відомо про те, що Харон, який стояв в авангарді захоплення представниками Російської православної церкви території національного музею у Києві, прикривався. Таку інформацію на загал тоді сповістив народний депутатОпубліковували тоді також і фото паспорта, з якого видно, що він був виданий Горохівським РВ УМВС у Волинській області.Згодом же у лютому цього року прикордонники у аеропорту «Бориспіль» не пропустили в Україну Юрія Харона, заявляючи, що у нього є громадянство кількох країн, а