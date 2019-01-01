вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скандальний російський священик подав в суд на міграційну службу Волині

Скандальний російський священик подав в суд на міграційну службу Волині
Єпископ УПЦ Московського патріархату Гедеон (Юрій Харон), якому заборонили в’їзд в Україну, подав позов проти Управління Державної міграційної служби у Волинській області і вимагає повернути йому громадянство України.

Про це йдеться в реєстрі на сайті Судової влади України.

Справу має розглянути Окружний адміністративний суд Києва. Позов до суду надійшов 17 квітня. Суд 23 квітня розпочав провадження. Дату розгляду справи суд ще не визначив.

«Визнання протиправними дії, зобов’язати вчинити дії», — коротко вказали в предметі позову.

Нагадаємо, що у травні минулого року стало відомо про те, що Харон, який стояв в авангарді захоплення представниками Російської православної церкви території національного музею у Києві, прикривався нелегальним українським паспортом, виданим на Волині. Таку інформацію на загал тоді сповістив народний депутат Ігор Луценко.

Опубліковували тоді також і фото паспорта, з якого видно, що він був виданий Горохівським РВ УМВС у Волинській області.

Скандальний російський священик подав в суд на міграційну службу Волині


Згодом же у лютому цього року прикордонники у аеропорту «Бориспіль» не пропустили в Україну Юрія Харона, заявляючи, що у нього є громадянство кількох країн, а тоді одіозного священика депортували з України в США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Юрій Харон, священик, скандал, суд, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А де фото паспортів інших країн ???? Де в законодавстві прописано механізм позбавлення громадянства???
Відповісти
Ну так хто скандальний?
Відповісти
в Росіяку москаляку!
Відповісти
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі депутати не захотіли безкоштовно встановлювати лічильники пільговикам
Сьогодні, 16:26
На Волині чоловік-кривдник «тероризує» колишню дружину
Сьогодні, 16:16
Скандальний російський священик подав в суд на міграційну службу Волині
Сьогодні, 15:58
Чемпіон України з карате – тепер інспектор у волинській поліції
Сьогодні, 15:49
Луцька журналістка зустрілася з відомою реперкою Alyona Alyona
Сьогодні, 15:34
Схожі новини
Українського політв'язня Павла Гриба засудили у Росії до 6 років в'язниці Українського політв'язня Павла Гриба засудили у Росії до 6 років в'язниці
22 березень, 13:26
MARUV заявила, що на Євробаченні вболіватиме за Росію MARUV заявила, що на Євробаченні вболіватиме за Росію
12 березень, 12:05
MARUV присудили нагороду в Росії MARUV присудили нагороду в Росії
01 березень, 19:45
Лучанин проти «Антитіл»: суд поставив крапку у скандальній справі Лучанин проти «Антитіл»: суд поставив крапку у скандальній справі
11 лютий, 13:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька на місці туалету буде кафе з виставковою залою
Сьогодні, 17:10
 0
На Україну сунуть грози
Сьогодні, 17:03
 0
У «PremierCity» – 24 квітня додатковий сеанс на фільм «Месники. Завершення»*
Сьогодні, 16:45
 0
26 квітня у центрі Луцька та Старому місті перекриють рух транспорту
Сьогодні, 16:44
 0
Старим дверям та вікнам у Луцьку дадуть друге життя
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8