вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині чоловік-кривдник «тероризує» колишню дружину

На Волині чоловік-кривдник «тероризує» колишню дружину
Волинянина притягнуть до кримінальної відповідальності за порушення виконання рішення суду.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

У Любомлі 40-річний місцевий мешканець порушив виконання рішення Любомльського районного суду – обмежувального припису, який був виданий за вчинення ним домашнього насильства.

На початку березня 2019 року дружина правопорушника звернулася до Любомльського районного суду із заявою про видачу обмежувального припису стосовно її чоловіка, аби убезпечити себе та дітей від скоєння ним домашнього насильства. Суд заяву жінки задовольнив, видав правопорушнику обмежувальний припис строком на шість місяців і визначив заходи, яких зобов'язав дотримуватися протягом визначеного терміну.

«Однак, волинянин не дотримався виконання вимог рішення суду та учора вчинив відносно колишньої дружини неправомірні дії. Про це жінка повідомила поліцію. Поліцейські зафіксували факт порушення. Слідчі Любомльського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 390-1 «Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або проходження програми для кривдників» Кримінального кодексу України», – розповів керівник Любомльського відділу поліції Олег Бончак.

Тепер правопорушнику загрожує покарання у вигляді арешту строком до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, насильство, Любомль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Старим дверям та вікнам у Луцьку дадуть друге життя
Сьогодні, 16:30
Луцькі депутати не захотіли безкоштовно встановлювати лічильники пільговикам
Сьогодні, 16:26
На Волині чоловік-кривдник «тероризує» колишню дружину
Сьогодні, 16:16
Скандальний російський священик подав в суд на міграційну службу Волині
Сьогодні, 15:58
Чемпіон України з карате – тепер інспектор у волинській поліції
Сьогодні, 15:49
Схожі новини
На Волині працівник суду за хабар «вирішував питання» На Волині працівник суду за хабар «вирішував питання»
02 липень, 2018, 15:44
Екс-голові РДА на Волині, якого викрили на хабарі, втричі зменшили розмір застави. ФОТО Екс-голові РДА на Волині, якого викрили на хабарі, втричі зменшили розмір застави. ФОТО
17 квітень, 2018, 10:18
На Волині судитимуть адвоката, який вимагав хабар від підзахисного На Волині судитимуть адвоката, який вимагав хабар від підзахисного
19 жовтень, 2017, 10:38
На Волині директора сільської школи засудили за насильство в сім'ї На Волині директора сільської школи засудили за насильство в сім'ї
15 серпень, 2016, 18:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька на місці туалету буде кафе з виставковою залою
Сьогодні, 17:10
 0
На Україну сунуть грози
Сьогодні, 17:03
 0
У «PremierCity» – 24 квітня додатковий сеанс на фільм «Месники. Завершення»*
Сьогодні, 16:45
 0
26 квітня у центрі Луцька та Старому місті перекриють рух транспорту
Сьогодні, 16:44
 0
Старим дверям та вікнам у Луцьку дадуть друге життя
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8