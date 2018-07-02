На Волині чоловік-кривдник «тероризує» колишню дружину
Сьогодні, 16:16
Волинянина притягнуть до кримінальної відповідальності за порушення виконання рішення суду.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
У Любомлі 40-річний місцевий мешканець порушив виконання рішення Любомльського районного суду – обмежувального припису, який був виданий за вчинення ним домашнього насильства.
На початку березня 2019 року дружина правопорушника звернулася до Любомльського районного суду із заявою про видачу обмежувального припису стосовно її чоловіка, аби убезпечити себе та дітей від скоєння ним домашнього насильства. Суд заяву жінки задовольнив, видав правопорушнику обмежувальний припис строком на шість місяців і визначив заходи, яких зобов'язав дотримуватися протягом визначеного терміну.
«Однак, волинянин не дотримався виконання вимог рішення суду та учора вчинив відносно колишньої дружини неправомірні дії. Про це жінка повідомила поліцію. Поліцейські зафіксували факт порушення. Слідчі Любомльського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 390-1 «Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або проходження програми для кривдників» Кримінального кодексу України», – розповів керівник Любомльського відділу поліції Олег Бончак.
Тепер правопорушнику загрожує покарання у вигляді арешту строком до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
У Любомлі 40-річний місцевий мешканець порушив виконання рішення Любомльського районного суду – обмежувального припису, який був виданий за вчинення ним домашнього насильства.
На початку березня 2019 року дружина правопорушника звернулася до Любомльського районного суду із заявою про видачу обмежувального припису стосовно її чоловіка, аби убезпечити себе та дітей від скоєння ним домашнього насильства. Суд заяву жінки задовольнив, видав правопорушнику обмежувальний припис строком на шість місяців і визначив заходи, яких зобов'язав дотримуватися протягом визначеного терміну.
«Однак, волинянин не дотримався виконання вимог рішення суду та учора вчинив відносно колишньої дружини неправомірні дії. Про це жінка повідомила поліцію. Поліцейські зафіксували факт порушення. Слідчі Любомльського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 390-1 «Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або проходження програми для кривдників» Кримінального кодексу України», – розповів керівник Любомльського відділу поліції Олег Бончак.
Тепер правопорушнику загрожує покарання у вигляді арешту строком до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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