Волинські легкоатлети – серед кращих на чемпіонаті України
Сьогодні, 18:30
У місті Кропивницький стартував командний чемпіонат України з легкої атлетики. Серед учасників – волиняни, які вибороли низку перемог.
Так, Тарас Корецький, вихованець Любешівської ДЮСШ, зі спортивної ходьби на дистанції 5000 метрів виборов перше місце, - пише газета "Нове життя".
Валерія Шоломіцька виборола «золото» зі спортивної ходьби на дистанції 3000 м. Юна спортсменка показала другий результат в Україні за всю історію – 13:34.
Вихованки Юлія Петрик і Катерина Токарчук вибороли другі місця.
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Так, Тарас Корецький, вихованець Любешівської ДЮСШ, зі спортивної ходьби на дистанції 5000 метрів виборов перше місце, - пише газета "Нове життя".
Валерія Шоломіцька виборола «золото» зі спортивної ходьби на дистанції 3000 м. Юна спортсменка показала другий результат в Україні за всю історію – 13:34.
Вихованки Юлія Петрик і Катерина Токарчук вибороли другі місця.
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