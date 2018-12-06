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Волинські легкоатлети – серед кращих на чемпіонаті України

Волинські легкоатлети – серед кращих на чемпіонаті України
У місті Кропивницький стартував командний чемпіонат України з легкої атлетики. Серед учасників – волиняни, які вибороли низку перемог.

Так, Тарас Корецький, вихованець Любешівської ДЮСШ, зі спортивної ходьби на дистанції 5000 метрів виборов перше місце, - пише газета "Нове життя".

Валерія Шоломіцька виборола «золото» зі спортивної ходьби на дистанції 3000 м. Юна спортсменка показала другий результат в Україні за всю історію – 13:34.

Вихованки Юлія Петрик і Катерина Токарчук вибороли другі місця.

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Теги: легкоатлети, Волинь, нагороди
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