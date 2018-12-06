Волинські легкоатлети – серед кращих на чемпіонаті України





Так, Тарас Корецький, вихованець Любешівської ДЮСШ, зі спортивної ходьби на дистанції 5000 метрів виборов перше місце, - пише газета



Валерія Шоломіцька виборола «золото» зі спортивної ходьби на дистанції 3000 м. Юна спортсменка показала другий результат в Україні за всю історію – 13:34.



Вихованки Юлія Петрик і Катерина Токарчук вибороли другі місця.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Кропивницький стартував командний чемпіонат України з легкої атлетики. Серед учасників – волиняни, які вибороли низку перемог.Так,, вихованець Любешівської ДЮСШ, зі спортивної ходьби на дистанції 5000 метрів виборов перше місце, - пише газета "Нове життя" виборола «золото» зі спортивної ходьби на дистанції 3000 м. Юна спортсменка показала другий результат в Україні за всю історію – 13:34.Вихованкивибороли другі місця.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію