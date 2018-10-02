26 квітня у центрі Луцька та Старому місті перекриють рух транспорту

26 квітня з 10:50 до 13:30 у зв'язку із проведенням Страждального хресного ходу Волинської єпархії Православної Церкви України призупинять рух транспорту за маршрутом: Замкова площа, вулиця Кафедральна, вулиця Братковського, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, вулиця Градний Узвіз.Про це повідомляє відділ інформаційної роботи міської ради.Відповідне розпорядження підписав сьогодні, 24 квітня, секретар міської ради, виконувач повноважень міського головиНагадаємо, у Луцьку 26 квітня в, що відображають останні події в земному житті Христа.Очолить процесію митрополит Луцький і Волинський. Страсний хресний хід розпочнеться о 10.30 26 квітня в замку Любарта.1-ше стояння – Йоанобогословська церква в замку; 2-ге – Замковий Свято-Архангельський чоловічий монастир (вул. Кафедральна, 16); 3-тє – місце розстрілу політв’язнів колишньої Луцької тюрми; 4-те – пам’ятник жертвам політичних репресій на Замковій площі; 5-те – місце страти мученика Данила Братковського (середньовічна площа Ринок, вул. Драгоманова); 6-те – пам’ятник християнському милосердю волинян (вул. Данила Галицького, 2, територія храму Воздвиження хреста Господнього); 7-ме – медичний коледж; 8-ме – майбутня каплиця ікони Волинської Божої Матері (біля міськрайонного суду); 9-те – ЦНАП; 10-те – перехрестя вулиць Кривий Вал та Лесі Українки; 11-те – фотостенд загиблих бійців на Театральному майдані; 12-те – кафедральний собор Святої Трійці.Під час хресного ходу молитимуться за Батьківщину та її воїнів, за полонених, за об’єднання українського православ’я, за припинення війни, ворожнечі, неправди, за благословення Боже для Волині, за місто Луцьк і його мешканців, за здоров’я хворих, за тих, хто ненавидить і хто любить нас, тощо.