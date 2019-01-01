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На Волині відбудеться чемпіонат Європи з мотокросу

На Волині відбудеться чемпіонат Європи з мотокросу
У травні відбудеться чемпіонат Європи з мотокросу, де братимуть участь учасники з 15 країн.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.

4 та 5 травня 2019 року в урочищі «Люблинець», що на Ковельщині відбудуться етапи чемпіонату Європи з мотокросу серед молоді та дорослих в класах 65, 85 куб. см., Open.

У змаганнях братимуть участь спортсмени з Білорусії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Росії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Хорватії, Чехії та, звичайно ж, України.

Розпочнуться змагання о 10.00 годині 4 травня, а їхнє урочисте відкриття відбудеться наступного дня – 5 травня – об 11.00 годині.

Аби вболівальники мали можливість відвідати змагання та добратися до місця їхнього проведення без перешкод, в Ковелі курсуватимуть додаткові автобуси до мототреку урочища Люблинець.

Відтак, усіх, хто бажає переглянути хід подій на чемпіонаті Європи з мотокросу наживо, а не з екранів телевізорів, запрошують долучитися до заходу та підтримати спортсменів.
На Волині відбудеться чемпіонат Європи з мотокросу

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Теги: мотокрос, Луцьк, Волинь, Європа
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