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Волинянин зрадив Україну та працював агентом іншої держави

Волинянин зрадив Україну та працював агентом іншої держави
На Волині розслідують діяльність громадянина, який вчинив державну зраду.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Відомо, що Управління Служби безпеки України в області зібрало докази того, що чоловік навмисно діяв на шкоду інформаційній безпеці України та надавав іноземцям допомогу в проведенні підривної діяльності проти нашої країни.

Громадянин, перебуваючи на території іншої країни та потрапивши в поле зору її правоохоронних органів у зв’язку із вчиненням правопорушень, у жовтні 2017 року надав добровільну усну та письмову згоду співробітнику іноземної спецслужби на конфіденційне співробітництво, обравши собі псевдонім.

Вступивши в агентурні відносини зі спецслужбою, волинянин розпочав здійснювати розвідувально-підривну діяльність на території України.

Нині у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, з’ясовуються обставини вербування громадянина та вчинення ним дій на шкоду державним інтересам.

Зауважимо, що за вчинення державної зради санкцією ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

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Теги: державна зрада, Волинь
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