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На Тернопільщині чоловік увірвався до квартири та викрав 4-місячне немовля

На Тернопільщині чоловік увірвався до квартири та викрав 4-місячне немовля
На Тернопільщині чоловік викрав у колишньої дружини 4-місячне немовля.

Про це повідомила прес-служба області.

Так, розшукують 38-річного жителя Збаража. Він увірвався до квартири екс-дружини і розпилив балончик зі сльозоточивою речовиною та забрав їхню чотиримісячну дитину. Коли вибігав - прихопив гаманець з грошима та банківською карткою.

Зі слів потерпілої, колишній благовірний пильнував на коридорі, поки відчиняться двері квартири. Жінка якраз збиралася піти до кладової, коли зловмисник увірвався до помешкання. Після «несподіваного» візиту молода мама з хімічним опіком обох очей звернулася до лікарів. Також з’ясувалося, що колишній не тільки забрав їхню спільну дитину, а й «взяв» кошти на її утримання – дві тисячі гривень та банківську картку.

На даний час поліцейські розшукують чоловіка.

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Теги: немовля, крадіжка
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