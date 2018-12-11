У сільради на Волині вимагають безкоштовно харчувати в дитсадку деяких дітей

Прокурори в суді вимагатимуть від Кримненської сільради Старовижівського району забезпечити безкоштовним харчуванням у дитсадку дітей із малозабезпечених сімей.Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.Вивчивши стан дотримання вимог законодавства про дошкільну освіту у навчальних закладах на території Старовижівського району, прокурори з'ясували, що сім`ї 20 вихованців закладу дошкільної освіти, який перебуває в комунальній власності Кримненської сільської ради, належать до категорії малозабезпечених та отримують допомог.Згідно з вимогами Закону, такі сім'ї звільняються від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.Проте рішенням сільської ради їм не надали пільгових умов оплати і вони сплачують батьківську плату за харчування цих дітей у загальному порядку.Відтак у суді прокурори вимагатимуть від органу місцевого самоврядування вжити заходів задля забезпечення дітей із цих сімей безкоштовним харчуванням.