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У сільради на Волині вимагають безкоштовно харчувати в дитсадку деяких дітей

У сільради на Волині вимагають безкоштовно харчувати в дитсадку деяких дітей
Прокурори в суді вимагатимуть від Кримненської сільради Старовижівського району забезпечити безкоштовним харчуванням у дитсадку дітей із малозабезпечених сімей.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Вивчивши стан дотримання вимог законодавства про дошкільну освіту у навчальних закладах на території Старовижівського району, прокурори з'ясували, що сім`ї 20 вихованців закладу дошкільної освіти, який перебуває в комунальній власності Кримненської сільської ради, належать до категорії малозабезпечених та отримують допомог.

Згідно з вимогами Закону, такі сім'ї звільняються від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

Проте рішенням сільської ради їм не надали пільгових умов оплати і вони сплачують батьківську плату за харчування цих дітей у загальному порядку.

Відтак у суді прокурори вимагатимуть від органу місцевого самоврядування вжити заходів задля забезпечення дітей із цих сімей безкоштовним харчуванням.

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Теги: харчування, дитсадок, Волинь, Кримне
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