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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 25 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 25 квітня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +9…+10 градусів, удень – +22…+23. Вітер південно-східний, східний і південний, 1-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.


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Теги: погода, Луцьк, Волинь, 25 квітня
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