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Путін підписав указ про видачу російських паспортів жителям ОРДЛО

Путін підписав указ про видачу російських паспортів жителям ОРДЛО
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс"

Зазначається, що згідно з указом, таке право отримують особи, які постійно проживають в ОРДЛО.

Як вказано в тексті указу, таке рішення прийняв президент РФ "з метою захисту прав і свобод людини і громадянина", на підставі "загальновизнаних принципів і норм міжнародного права", відповідно до статті 29 Федерального закону номер 62 від 31 травня 2002 року "Про громадянство РФ".

Повідомляється, що розгляд заяв про прийняття до громадянства жителів окупованого Донбасу "здійснюється в термін, що не перевищує трьох місяців" з дня подачі заяви та необхідного переліку документів.

За даними агентства, указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

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Теги: ОРДЛО, паспорти, Володимир Путін
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