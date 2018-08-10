У центрі Луцька заіскрила і задимілася тролейбусна лінія. ВІДЕО

У самому центрі Луцька – напроти готелю «Україна» – заіскрила і задимілася контактна мережа тролейбусів.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив луцький фотографФотограф також додав відео, де видно, як іскрить лінія.Зауважимо, що у соцмережах пишуть, що це спричинило затор з тролейбусів у центрі міста.Станом на 19:40 пошкодження ліквідували й тролейбуси змогли продовжити рухатися у своїх напрямках.Відео можна переглянути