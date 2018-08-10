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У центрі Луцька заіскрила і задимілася тролейбусна лінія. ВІДЕО

У центрі Луцька заіскрила і задимілася тролейбусна лінія. ВІДЕО
У самому центрі Луцька – напроти готелю «Україна» – заіскрила і задимілася контактна мережа тролейбусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив луцький фотограф Олег Міткевич.

Фотограф також додав відео, де видно, як іскрить лінія.

Зауважимо, що у соцмережах пишуть, що це спричинило затор з тролейбусів у центрі міста.

Станом на 19:40 пошкодження ліквідували й тролейбуси змогли продовжити рухатися у своїх напрямках.

Відео можна переглянути ТУТ.

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Теги: тролейбуси, іскри, Луцьк, затор
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