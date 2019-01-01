Лучани їдуть на автомобільний фестиваль до столиці*
Сьогодні, 09:10
Волинська автомобільна компанія WEST AUTO HUB стала офіційним партнером масштабного фестивалю ретро-автомобілів OLD CAR LAND.
Захід відбуватиметься у Києві з 9 до 12 травня на території Державного музею авіації імені О. К. Антонова на вулиці Медовій, 1. Цього разу фестиваль відбудеться вдесяте. Відвідувачі дійства зможуть побачити ексклюзивні ретро-автомобілі з усього світу!
Варто відзначити, що головною цікавинкою, окрім виставки автомобілів, буде розіграш iPhone Х від партнера фестивалю – компанії WEST AUTO HUB. Взяти участь у конкурсі можна буде у будь-який день фестивалю, а переможця оголосять у неділю, 12 травня, в останній день заходу.
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Захід відбуватиметься у Києві з 9 до 12 травня на території Державного музею авіації імені О. К. Антонова на вулиці Медовій, 1. Цього разу фестиваль відбудеться вдесяте. Відвідувачі дійства зможуть побачити ексклюзивні ретро-автомобілі з усього світу!
Варто відзначити, що головною цікавинкою, окрім виставки автомобілів, буде розіграш iPhone Х від партнера фестивалю – компанії WEST AUTO HUB. Взяти участь у конкурсі можна буде у будь-який день фестивалю, а переможця оголосять у неділю, 12 травня, в останній день заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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