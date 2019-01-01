Про стратегію розвитку та співпрацю із опозицією: Тарас Шкітер взяв інтерв’ю у Філатова
Сьогодні, 20:30
Місто без очільника – місто «сирота». Луцьк третій рік живе без свого керманича. Чому так важлива посада мера?
Щоб дати відповідь на ці запитання, «Протилежний Погляд» запускає спецпроект серію інтерв’ю із мерами успішними міст України, аби на прикладі їхньої роботи та їхнього розвитку показати лучанам, як багато втрачає наше рідне місто!
Перший випуск – із космічної та ділової столиці України, з мером міста Дніпра Борисом Філатовим, з яким поспілкувався ведучий Тарас Шкітер.
Про стратегію розвитку, перейменування вулиць, співпрацю із опозиційними депутатами, як привабити інвесторів та як зробити місто комфортним для проживання?
Про це і не тільки дивіться у четвер, 25 квітня, на «12» телеканалі у програмі «Протилежний Погляд».
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Щоб дати відповідь на ці запитання, «Протилежний Погляд» запускає спецпроект серію інтерв’ю із мерами успішними міст України, аби на прикладі їхньої роботи та їхнього розвитку показати лучанам, як багато втрачає наше рідне місто!
Перший випуск – із космічної та ділової столиці України, з мером міста Дніпра Борисом Філатовим, з яким поспілкувався ведучий Тарас Шкітер.
Про стратегію розвитку, перейменування вулиць, співпрацю із опозиційними депутатами, як привабити інвесторів та як зробити місто комфортним для проживання?
Про це і не тільки дивіться у четвер, 25 квітня, на «12» телеканалі у програмі «Протилежний Погляд».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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