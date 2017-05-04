Підозрювані в нападі на Гандзюк визнали провину та почали давати свідчення

підозрюваних у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк визнали свою провину і почали давати викривальні свідчення.



Про це Андрій Лисенко.



Йдеться про Сергія Торбіна, Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова.



«Вони визнали свою винуватість у вчинені інкримінованих їм злочинів», — сказав Лисенко.



Після цього їм змінили раніше повідомлену підозру на нову. Зараз у них залишилась частина 2 статті 28, частина 2 статті 121 Кримінального кодексу, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене за попередньою змовою.



«Крім цього вони дають повні свідчення про події, які мають значення для кримінального провадження, в тому числі і викривальні свідчення щодо своєї участі в злочині, а також участь у цьому злочині інших осіб. Також продовжують активно сприяти слідству у викритті та кримінальному переслідуванні організаторів та інших співучасників цього злочину», — сказав Лисенко.



Про кого саме свідчать підозрювані та що нового розказали правоохоронцям, у прокуратурі не повідомляють, посилаючись на таємницю слідства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’ятеровизнали свою провину і почали давати викривальні свідчення.Про це theБабелю повідомив речник Генеральної прокуратуриЙдеться прота«Вони визнали свою винуватість у вчинені інкримінованих їм злочинів», — сказав Лисенко.Після цього їм змінили раніше повідомлену підозру на нову. Зараз у них залишилась частина 2 статті 28, частина 2 статті 121 Кримінального кодексу, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене за попередньою змовою.«Крім цього вони дають повні свідчення про події, які мають значення для кримінального провадження, в тому числі і викривальні свідчення щодо своєї участі в злочині, а також участь у цьому злочині інших осіб. Також продовжують активно сприяти слідству у викритті та кримінальному переслідуванні організаторів та інших співучасників цього злочину», — сказав Лисенко.Про кого саме свідчать підозрювані та що нового розказали правоохоронцям, у прокуратурі не повідомляють, посилаючись на таємницю слідства.

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