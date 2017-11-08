У районі на Волині люди платять за світло більше, ніж використали





Мешканці Іваничівського району занепокоєні ситуацією з оплатою комунальних послуг, - повідомляє



Люди фіксують одні показники лічильника, а в рахунках бачать зовсім інші обсяги споживання енергії, відповідно, доводиться платити за завищеним тарифом.



Часто споживачі відмовляються сплачувати ці суми у повному обсязі, тоді їм приходить попередження про відключення від електроенергії.



Люди стверджують: щоразу вказують показники лічильника у тих же платіжках, однак ніхто не звертає на це уваги.





У Іваничівській філії ПрАТ “Волиньобленерго” про ситуацію із завищеними показниками знають й мають свої пояснення.



“У нас є тільки три контролери з семи, відповідно, ми не можемо забезпечити стовідсоткове зняття показників в один день. Споживачі станом на 31-ше число повинні подати показник лічильника і на цей показник буде виставлений рахунок”, – поінформував директор Іваничівської філії ПрАТ “Волиньобленерго” Андрій Самчук.



Він повідомив, що якщо людина не уточнює сама фактичний показник за телефоном, що вказаний на платіжці, автоматично нараховується кількість кВт, які людина мала б в середньому спожити, згідно з тими даними, які були отримані під час попереднього фіксування показників. Вони бувають більш або менш точні.



Якщо товариство не має можливості отримати показник, то нарахування здійснюється по середньодобовому до отримання фактичного показника.



“Будьте добрі, 30-го числа передайте цей показник нам і ми виставимо вам рахунок, щоб все співпало з тим, як ви ведете свій облік. Тоді розбіжностей не буде при умові, що ви вчасно сплатите, а не затягнете на день, два, три.



Коли приходить попередження, на ньому є контактні телефони. Зателефонувавши за зазначеним номером, почуєте відповіді на усі ваші питання”, – говорить Самчук.



Крім того, на офіційному сайті товариства реалізовано послугу “Особистий кабінет споживача”. Зареєструвавшись, споживач матимете доступ до перегляду своїх особистих даних, розрахунків за електроенергію і зможе вносити покази приладу обліку.



Що стосується відключення помешкання споживача від електроенергії, то при відсутності боргу його не здійснюють, кажуть в Іваничівській філії ПрАТ “Волиньобленерго”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Споживачі електроенергії фіксують різницю кВт в показниках лічильника і платіжках та змушені платити за невикористану енергію.Мешканці Іваничівського району занепокоєні ситуацією з оплатою комунальних послуг, - повідомляє "БУГ" Люди фіксують одні показники лічильника, а в рахунках бачать зовсім інші обсяги споживання енергії, відповідно, доводиться платити за завищеним тарифом.Часто споживачі відмовляються сплачувати ці суми у повному обсязі, тоді їм приходить попередження про відключення від електроенергії.Люди стверджують: щоразу вказують показники лічильника у тих же платіжках, однак ніхто не звертає на це уваги.У Іваничівській філії ПрАТ “Волиньобленерго” про ситуацію із завищеними показниками знають й мають свої пояснення.“У нас є тільки три контролери з семи, відповідно, ми не можемо забезпечити стовідсоткове зняття показників в один день. Споживачі станом на 31-ше число повинні подати показник лічильника і на цей показник буде виставлений рахунок”, – поінформував директор Іваничівської філії ПрАТ “Волиньобленерго”Він повідомив, що якщо людина не уточнює сама фактичний показник за телефоном, що вказаний на платіжці, автоматично нараховується кількість кВт, які людина мала б в середньому спожити, згідно з тими даними, які були отримані під час попереднього фіксування показників. Вони бувають більш або менш точні.Якщо товариство не має можливості отримати показник, то нарахування здійснюється по середньодобовому до отримання фактичного показника.“Будьте добрі, 30-го числа передайте цей показник нам і ми виставимо вам рахунок, щоб все співпало з тим, як ви ведете свій облік. Тоді розбіжностей не буде при умові, що ви вчасно сплатите, а не затягнете на день, два, три.Коли приходить попередження, на ньому є контактні телефони. Зателефонувавши за зазначеним номером, почуєте відповіді на усі ваші питання”, – говорить Самчук.Крім того, на офіційному сайті товариства реалізовано послугу “Особистий кабінет споживача”. Зареєструвавшись, споживач матимете доступ до перегляду своїх особистих даних, розрахунків за електроенергію і зможе вносити покази приладу обліку.Що стосується відключення помешкання споживача від електроенергії, то при відсутності боргу його не здійснюють, кажуть в Іваничівській філії ПрАТ “Волиньобленерго”.

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