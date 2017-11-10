Не виходить на зв'язок: рідні розшукують волинянина, який не доїхав додому з Польщі

Руслана Тороканця, який зник дорогою додому. Чоловік їхав з Польщі.



Про це у faсebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написала сестра чоловіка Тетяна Грисюк.



"Допоможіть! 19.04 брат їхав з Польщі додому і не доїхав. Тороканець Руслан. О 2 год ночі перетнув кордон, зв'язку немає", - йдеться в дописі.

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