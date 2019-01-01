Завдяки співпраці патрульних та Генконсульства Польщі тисячі волинських школярів стали «світлодітьми»

Вєславу Мазуру вручили подяку від Патрульної поліції Волині за співпрацю і всебічне сприяння у реалізації проекту



Про це патрульна поліція інформує на своїй сторінці у



"Завжди можна знайти спільну мову, якщо це стосується безпеки наших дітей! Ми разом з Генеральним консулом Республіки Польща в Луцьку Вєславом Мазуром та віце-консулом Мареком Запуром теж так вважаємо.



Майже 2 роки разом з закордонними колегами ми розповсюджуємо світловідбивачі-флікери серед волинських школярів. Польська сторона переконана: чим більше дітей отримають світловідбивачі, тим швидше зросте рівень їхньої безпеки на дорогах.



«У Республіці Польща носіння цих елементів є обов’язковим, за їх відсутність передбачений штраф», - розповідає Вєслав Мазур.



Інспекторка зі зв’язків з громадськістю Ольга Шмігель тим часом зазначає, що завдяки спільній співпраці і постійній наявності браслетів та наліпок тисячі волинських дітей мають світловідбивачі, а дорослі розуміють, як важливо їх носити на верхньому одязі й сумках.



«Шкільні офіцери щоразу, на кожній зустрічі, вручають їх дітям. Навіть коли перебували у відрядженнях під час виборів, дарували і дорослим, і дітям браслети, дехто бачив їх уперше», - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В середу, 24 квітня, Генеральному консулу Республіки Польща в Луцькувручили подяку від Патрульної поліції Волині за співпрацю і всебічне сприяння у реалізації проекту "світлодіти" Про це патрульна поліція інформує на своїй сторінці у facebook "Завжди можна знайти спільну мову, якщо це стосується безпеки наших дітей! Ми разом з Генеральним консулом Республіки Польща в Луцьку Вєславом Мазуром та віце-консуломтеж так вважаємо.Майже 2 роки разом з закордонними колегами ми розповсюджуємо світловідбивачі-флікери серед волинських школярів. Польська сторона переконана: чим більше дітей отримають світловідбивачі, тим швидше зросте рівень їхньої безпеки на дорогах.«У Республіці Польща носіння цих елементів є обов’язковим, за їх відсутність передбачений штраф», - розповідає Вєслав Мазур.Інспекторка зі зв’язків з громадськістютим часом зазначає, що завдяки спільній співпраці і постійній наявності браслетів та наліпок тисячі волинських дітей мають світловідбивачі, а дорослі розуміють, як важливо їх носити на верхньому одязі й сумках.«Шкільні офіцери щоразу, на кожній зустрічі, вручають їх дітям. Навіть коли перебували у відрядженнях під час виборів, дарували і дорослим, і дітям браслети, дехто бачив їх уперше», - йдеться в дописі.

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