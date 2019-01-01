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Завдяки співпраці патрульних та Генконсульства Польщі тисячі волинських школярів стали «світлодітьми»

Завдяки співпраці патрульних та Генконсульства Польщі тисячі волинських школярів стали «світлодітьми»
В середу, 24 квітня, Генеральному консулу Республіки Польща в Луцьку Вєславу Мазуру вручили подяку від Патрульної поліції Волині за співпрацю і всебічне сприяння у реалізації проекту "світлодіти".

Про це патрульна поліція інформує на своїй сторінці у facebook.

"Завжди можна знайти спільну мову, якщо це стосується безпеки наших дітей! Ми разом з Генеральним консулом Республіки Польща в Луцьку Вєславом Мазуром та віце-консулом Мареком Запуром теж так вважаємо.

Майже 2 роки разом з закордонними колегами ми розповсюджуємо світловідбивачі-флікери серед волинських школярів. Польська сторона переконана: чим більше дітей отримають світловідбивачі, тим швидше зросте рівень їхньої безпеки на дорогах.

«У Республіці Польща носіння цих елементів є обов’язковим, за їх відсутність передбачений штраф», - розповідає Вєслав Мазур.

Інспекторка зі зв’язків з громадськістю Ольга Шмігель тим часом зазначає, що завдяки спільній співпраці і постійній наявності браслетів та наліпок тисячі волинських дітей мають світловідбивачі, а дорослі розуміють, як важливо їх носити на верхньому одязі й сумках.

«Шкільні офіцери щоразу, на кожній зустрічі, вручають їх дітям. Навіть коли перебували у відрядженнях під час виборів, дарували і дорослим, і дітям браслети, дехто бачив їх уперше», - йдеться в дописі.

Завдяки співпраці патрульних та Генконсульства Польщі тисячі волинських школярів стали «світлодітьми»
Завдяки співпраці патрульних та Генконсульства Польщі тисячі волинських школярів стали «світлодітьми»
Завдяки співпраці патрульних та Генконсульства Польщі тисячі волинських школярів стали «світлодітьми»

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Теги: Генконсул, світлодіти, патрульна поліція
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