Завдяки співпраці патрульних та Генконсульства Польщі тисячі волинських школярів стали «світлодітьми»
Сьогодні, 03:11
В середу, 24 квітня, Генеральному консулу Республіки Польща в Луцьку Вєславу Мазуру вручили подяку від Патрульної поліції Волині за співпрацю і всебічне сприяння у реалізації проекту "світлодіти".
Про це патрульна поліція інформує на своїй сторінці у facebook.
"Завжди можна знайти спільну мову, якщо це стосується безпеки наших дітей! Ми разом з Генеральним консулом Республіки Польща в Луцьку Вєславом Мазуром та віце-консулом Мареком Запуром теж так вважаємо.
Майже 2 роки разом з закордонними колегами ми розповсюджуємо світловідбивачі-флікери серед волинських школярів. Польська сторона переконана: чим більше дітей отримають світловідбивачі, тим швидше зросте рівень їхньої безпеки на дорогах.
«У Республіці Польща носіння цих елементів є обов’язковим, за їх відсутність передбачений штраф», - розповідає Вєслав Мазур.
Інспекторка зі зв’язків з громадськістю Ольга Шмігель тим часом зазначає, що завдяки спільній співпраці і постійній наявності браслетів та наліпок тисячі волинських дітей мають світловідбивачі, а дорослі розуміють, як важливо їх носити на верхньому одязі й сумках.
«Шкільні офіцери щоразу, на кожній зустрічі, вручають їх дітям. Навіть коли перебували у відрядженнях під час виборів, дарували і дорослим, і дітям браслети, дехто бачив їх уперше», - йдеться в дописі.
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Про це патрульна поліція інформує на своїй сторінці у facebook.
"Завжди можна знайти спільну мову, якщо це стосується безпеки наших дітей! Ми разом з Генеральним консулом Республіки Польща в Луцьку Вєславом Мазуром та віце-консулом Мареком Запуром теж так вважаємо.
Майже 2 роки разом з закордонними колегами ми розповсюджуємо світловідбивачі-флікери серед волинських школярів. Польська сторона переконана: чим більше дітей отримають світловідбивачі, тим швидше зросте рівень їхньої безпеки на дорогах.
«У Республіці Польща носіння цих елементів є обов’язковим, за їх відсутність передбачений штраф», - розповідає Вєслав Мазур.
Інспекторка зі зв’язків з громадськістю Ольга Шмігель тим часом зазначає, що завдяки спільній співпраці і постійній наявності браслетів та наліпок тисячі волинських дітей мають світловідбивачі, а дорослі розуміють, як важливо їх носити на верхньому одязі й сумках.
«Шкільні офіцери щоразу, на кожній зустрічі, вручають їх дітям. Навіть коли перебували у відрядженнях під час виборів, дарували і дорослим, і дітям браслети, дехто бачив їх уперше», - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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