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В Україні зміниться вартість оформлення біометричних документів

В Україні зміниться вартість оформлення біометричних документів
24 квітня Урядом ухвалено нові суми вартості адміністративних послуг при оформленні паспорта громадянина України (ID-картки) та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, які будуть сплачуватися після 1 липня. Зміниться також і вартість бланків згаданих документів.

Про це інформує Урядовий портал.

Вартість оформлення документів вперше зросла з 2016 року і за підрахунками експертів таке підвищення збільшить надходження до місцевих бюджетів у 2019 році на близько 200 млн грн, які буде спрямовано зокрема на виконання програм місцевого значення.

Відповідно до внесених змін, з 1.07.2019 нові суми адміністративного збору складатимуть:

При оформленні ID-картки (до 20 робочих днів) – 345 грн (126 грн вартість адмінпослуги та 219 грн вартість бланка), раніше 279 грн.

При оформленні ID-картки (до 10 робочих днів) – 471 грн (252 грн вартість адмінпослуги та 219 грн вартість бланка), раніше 366 грн.

При оформленні закордонного паспорта (до 20 робочих днів) – 682 грн (352 грн вартість адмінпослуги та 330 грн вартість бланка), раніше 557,32 грн.

При оформленні закордонного паспорта (до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав*) – 1034 грн (704 грн вартість адмінпослуги та 330 грн вартість бланка), раніше 810,32 грн.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», гранична вартість адміністративних послуг залежить від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. При цьому кошти, отримані як частина адміністративного збору, спрямовуються до місцевих бюджетів.

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Теги: біометричний паспорт, вартість, ціна
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