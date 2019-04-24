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Просто під час руху: у Дніпрі пасажир побив водія маршрутки ВІДЕО

Просто під час руху: у Дніпрі пасажир побив водія маршрутки ВІДЕО
У Дніпрі пасажир маршрутки №21 почав бити водія під час руху.

Про це пишуть Факти

За водія заступилися інші пасажири, деякі вимагали викликати поліцію.

Після інциденту чоловік всіх облаяв нецензурною лайкою і вийшов з автобусу.




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Теги: водій, напад, маршрутка
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