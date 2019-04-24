Просто під час руху: у Дніпрі пасажир побив водія маршрутки ВІДЕО





Про це пишуть



За водія заступилися інші пасажири, деякі вимагали викликати поліцію.



Після інциденту чоловік всіх облаяв нецензурною лайкою і вийшов з автобусу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі пасажир маршрутки №21 почав бити водія під час руху.Про це пишуть Факти За водія заступилися інші пасажири, деякі вимагали викликати поліцію.Після інциденту чоловік всіх облаяв нецензурною лайкою і вийшов з автобусу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію