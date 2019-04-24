Просто під час руху: у Дніпрі пасажир побив водія маршрутки ВІДЕО
Сьогодні, 02:28
У Дніпрі пасажир маршрутки №21 почав бити водія під час руху.
Про це пишуть Факти
За водія заступилися інші пасажири, деякі вимагали викликати поліцію.
Після інциденту чоловік всіх облаяв нецензурною лайкою і вийшов з автобусу.
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Про це пишуть Факти
За водія заступилися інші пасажири, деякі вимагали викликати поліцію.
Після інциденту чоловік всіх облаяв нецензурною лайкою і вийшов з автобусу.
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