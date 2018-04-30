Повідомили остаточну дату масштабного тюльпанового фестивалю на Волині. ФОТО
Сьогодні, 08:47
Фестиваль "Волинська Голландія" поблизу селища Голоби Ковельського району відбуватиметься 30 квітня, 1 і 2 травня.
Про це розповіли організатори фестивалю.
Цього року обіцяють ще більше тюльпанів, ще більше часу для відвідування, а також безліч сюрпризів та розваг.
Для відвідувачів розквітне більше 2-х гектарів тюльпанів – піоновидні, бахромчаті, папугайчасті та багато інших, загалом близько 350 сортів.
Обіцяють також Тематичні фотозони, а також сюрприз для панянок та особливих модниць – екслюзивний сорт тюльпанів «Victoria's Secret».
Пригощатимуть усіх винна Закарпаття, а також відомі мережі закладів міста Луцька- смажені реберця, шашлики, бограч, куліш, авторські хот-доги, грузинська випічка, солодощі та десерти.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: 350 сортів квітів та ексклюзивні новинки: повідомили деталі масштабного тюльпанового фестивалю на Волині
На території фестивалю діятимуть розваги для діток - гончарний круг, садіння квітів, розмальовки та багато іншого.
Окрім того, діятиме зона торгівлі, де можна придбати рослини.
Вартість квитка для дорослих – 40 грн., для дітей – 20 грн.
Діти дошкільного віку, діти сироти, а також учасники АТО, за наявності посвідчення – безкоштовно!
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Про це розповіли організатори фестивалю.
Цього року обіцяють ще більше тюльпанів, ще більше часу для відвідування, а також безліч сюрпризів та розваг.
Для відвідувачів розквітне більше 2-х гектарів тюльпанів – піоновидні, бахромчаті, папугайчасті та багато інших, загалом близько 350 сортів.
Обіцяють також Тематичні фотозони, а також сюрприз для панянок та особливих модниць – екслюзивний сорт тюльпанів «Victoria's Secret».
Пригощатимуть усіх винна Закарпаття, а також відомі мережі закладів міста Луцька- смажені реберця, шашлики, бограч, куліш, авторські хот-доги, грузинська випічка, солодощі та десерти.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: 350 сортів квітів та ексклюзивні новинки: повідомили деталі масштабного тюльпанового фестивалю на Волині
На території фестивалю діятимуть розваги для діток - гончарний круг, садіння квітів, розмальовки та багато іншого.
Окрім того, діятиме зона торгівлі, де можна придбати рослини.
Вартість квитка для дорослих – 40 грн., для дітей – 20 грн.
Діти дошкільного віку, діти сироти, а також учасники АТО, за наявності посвідчення – безкоштовно!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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