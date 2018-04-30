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Повідомили остаточну дату масштабного тюльпанового фестивалю на Волині. ФОТО

Повідомили остаточну дату масштабного тюльпанового фестивалю на Волині. ФОТО
Фестиваль "Волинська Голландія" поблизу селища Голоби Ковельського району відбуватиметься 30 квітня, 1 і 2 травня.

Про це розповіли організатори фестивалю.

Цього року обіцяють ще більше тюльпанів, ще більше часу для відвідування, а також безліч сюрпризів та розваг.

Для відвідувачів розквітне більше 2-х гектарів тюльпанів – піоновидні, бахромчаті, папугайчасті та багато інших, загалом близько 350 сортів.

Обіцяють також Тематичні фотозони, а також сюрприз для панянок та особливих модниць – екслюзивний сорт тюльпанів «Victoria's Secret».

Пригощатимуть усіх винна Закарпаття, а також відомі мережі закладів міста Луцька- смажені реберця, шашлики, бограч, куліш, авторські хот-доги, грузинська випічка, солодощі та десерти.

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На території фестивалю діятимуть розваги для діток - гончарний круг, садіння квітів, розмальовки та багато іншого.

Окрім того, діятиме зона торгівлі, де можна придбати рослини.

Вартість квитка для дорослих – 40 грн., для дітей – 20 грн.
Діти дошкільного віку, діти сироти, а також учасники АТО, за наявності посвідчення – безкоштовно!

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Теги: Волинська Голландія, тюльпани, Волинь
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