Повідомили остаточну дату масштабного тюльпанового фестивалю на Волині. ФОТО

Фестиваль "Волинська Голландія" поблизу селища Голоби Ковельського району відбуватиметься 30 квітня, 1 і 2 травня.Про це розповіли організатори фестивалю.Цього року обіцяють ще більше тюльпанів, ще більше часу для відвідування, а також безліч сюрпризів та розваг.Для відвідувачів розквітне більше 2-х гектарів тюльпанів – піоновидні, бахромчаті, папугайчасті та багато інших, загалом близько 350 сортів.Обіцяють також Тематичні фотозони, а також сюрприз для панянок та особливих модниць – екслюзивний сорт тюльпанів «Victoria's Secret».Пригощатимуть усіх винна Закарпаття, а також відомі мережі закладів міста Луцька- смажені реберця, шашлики, бограч, куліш, авторські хот-доги, грузинська випічка, солодощі та десерти.На території фестивалю діятимуть розваги для діток - гончарний круг, садіння квітів, розмальовки та багато іншого.Окрім того, діятиме зона торгівлі, де можна придбати рослини.Вартість квитка для дорослих – 40 грн., для дітей – 20 грн.Діти дошкільного віку, діти сироти, а також учасники АТО, за наявності посвідчення – безкоштовно!