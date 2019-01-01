Медики волинської «швидкої» за добу п'ять разів рятували постраждалих в аваріях
Сьогодні, 09:07
За добу 24 квітня медики волинської "швидкої" здійснили 352 виїзди, із них 9 – безрезультатні.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Лікар-консультант прийняв та проаналізував 115 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 115 осіб.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 4 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Іваничівському р-ні до села Грушів;
- В.Волинському р-ні до села Бубнів;
- Любомльському р-ні до села Світязькі Смоляри;
- Старовижівському р-ні до села Любохини.
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 1 випадок гострого коронарного синдрому, здійснили 5 виїздів на ДТП, та 1 – з приводу кримінального травматизму (привід до виклику: побили).
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Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Лікар-консультант прийняв та проаналізував 115 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 115 осіб.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 4 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Іваничівському р-ні до села Грушів;
- В.Волинському р-ні до села Бубнів;
- Любомльському р-ні до села Світязькі Смоляри;
- Старовижівському р-ні до села Любохини.
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 1 випадок гострого коронарного синдрому, здійснили 5 виїздів на ДТП, та 1 – з приводу кримінального травматизму (привід до виклику: побили).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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