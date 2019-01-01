Медики волинської «швидкої» за добу п'ять разів рятували постраждалих в аваріях





Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Лікар-консультант прийняв та проаналізував 115 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.



На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 115 осіб.



У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 4 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:

- Іваничівському р-ні до села Грушів;

- В.Волинському р-ні до села Бубнів;

- Любомльському р-ні до села Світязькі Смоляри;

- Старовижівському р-ні до села Любохини.



Бригади екстреної медичної допомоги виявили 1 випадок гострого коронарного синдрому, здійснили 5 виїздів на ДТП, та 1 – з приводу кримінального травматизму (привід до виклику: побили).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 24 квітня медики волинської "швидкої" здійснили 352 виїзди, із них 9 – безрезультатні.Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Лікар-консультант прийняв та проаналізував 115 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 115 осіб.У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 4 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:- Іваничівському р-ні до села Грушів;- В.Волинському р-ні до села Бубнів;- Любомльському р-ні до села Світязькі Смоляри;- Старовижівському р-ні до села Любохини.Бригади екстреної медичної допомоги виявили 1 випадок гострого коронарного синдрому, здійснили 5 виїздів на ДТП, та 1 – з приводу кримінального травматизму (привід до виклику: побили).

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