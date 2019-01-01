Чистий четвер: що категорично не можна робити у цей день





В Україні та світі продовжує тривати Великий піст, - пише



ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО



Цьогоріч 25 квітня, у четвер, у народному календарі зазначено, що у цей день Чистий четвер. Це один із головних днів Страсного тижня у християн. У Чистий четвер (Великий) заведено прибирати в оселі, а також купатися на світанку.



ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА



У четвер, 25 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Давид, Іван, Марія, Марфа та Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Віддавна наші предки вірили, що паска, спечена в Чистий четвер, мала вийти пухкою. Якщо ж зі святковою випічкою не склалося, то весь рік буде важким і сповненим турбот. Натомість повітряна та смачна паска передбачає відсутність проблем.



Якщо у Чистий четвер погода буде сонячною, то сім'ю буде чекати тільки мир і добробут весь наступний рік. Крім того, хороша погода у цей день віщує теплу і м'яку весну. Якщо ж буде дощити, то весна буде вітряною та пізньою.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



Не можна готувати паски або фарбувати яйця, якщо вдома брудно

Не можна лихословити, ображатися, сваритися і сердитися

Не можна позичати гроші і взагалі віддавати щось із дому

Виходити заміж, одружуватися і хрестити дітей не можна в Чистий четвер

Стригтися, робити манікюр і педикюр теж не можна





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 25 квітня, святкують Чистий четвер. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робитиВ Україні та світі продовжує тривати Великий піст, - пише Радіо Максимум. Цьогоріч 25 квітня, у четвер, у народному календарі зазначено, що у цей день Чистий четвер. Це один із головних днів Страсного тижня у християн. У Чистий четвер (Великий) заведено прибирати в оселі, а також купатися на світанку.У четвер, 25 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Давид, Іван, Марія, Марфа та Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!Віддавна наші предки вірили, що паска, спечена в Чистий четвер, мала вийти пухкою. Якщо ж зі святковою випічкою не склалося, то весь рік буде важким і сповненим турбот. Натомість повітряна та смачна паска передбачає відсутність проблем.Якщо у Чистий четвер погода буде сонячною, то сім'ю буде чекати тільки мир і добробут весь наступний рік. Крім того, хороша погода у цей день віщує теплу і м'яку весну. Якщо ж буде дощити, то весна буде вітряною та пізньою.Не можна готувати паски або фарбувати яйця, якщо вдома брудноНе можна лихословити, ображатися, сваритися і сердитисяНе можна позичати гроші і взагалі віддавати щось із домуВиходити заміж, одружуватися і хрестити дітей не можна в Чистий четверСтригтися, робити манікюр і педикюр теж не можна

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