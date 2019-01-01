Чистий четвер: що категорично не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:11
Сьогодні, 25 квітня, святкують Чистий четвер. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити
В Україні та світі продовжує тривати Великий піст, - пише Радіо Максимум.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Цьогоріч 25 квітня, у четвер, у народному календарі зазначено, що у цей день Чистий четвер. Це один із головних днів Страсного тижня у християн. У Чистий четвер (Великий) заведено прибирати в оселі, а також купатися на світанку.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 25 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Давид, Іван, Марія, Марфа та Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Віддавна наші предки вірили, що паска, спечена в Чистий четвер, мала вийти пухкою. Якщо ж зі святковою випічкою не склалося, то весь рік буде важким і сповненим турбот. Натомість повітряна та смачна паска передбачає відсутність проблем.
Якщо у Чистий четвер погода буде сонячною, то сім'ю буде чекати тільки мир і добробут весь наступний рік. Крім того, хороша погода у цей день віщує теплу і м'яку весну. Якщо ж буде дощити, то весна буде вітряною та пізньою.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна готувати паски або фарбувати яйця, якщо вдома брудно
Не можна лихословити, ображатися, сваритися і сердитися
Не можна позичати гроші і взагалі віддавати щось із дому
Виходити заміж, одружуватися і хрестити дітей не можна в Чистий четвер
Стригтися, робити манікюр і педикюр теж не можна
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В Україні та світі продовжує тривати Великий піст, - пише Радіо Максимум.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Цьогоріч 25 квітня, у четвер, у народному календарі зазначено, що у цей день Чистий четвер. Це один із головних днів Страсного тижня у християн. У Чистий четвер (Великий) заведено прибирати в оселі, а також купатися на світанку.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 25 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Давид, Іван, Марія, Марфа та Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Віддавна наші предки вірили, що паска, спечена в Чистий четвер, мала вийти пухкою. Якщо ж зі святковою випічкою не склалося, то весь рік буде важким і сповненим турбот. Натомість повітряна та смачна паска передбачає відсутність проблем.
Якщо у Чистий четвер погода буде сонячною, то сім'ю буде чекати тільки мир і добробут весь наступний рік. Крім того, хороша погода у цей день віщує теплу і м'яку весну. Якщо ж буде дощити, то весна буде вітряною та пізньою.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна готувати паски або фарбувати яйця, якщо вдома брудно
Не можна лихословити, ображатися, сваритися і сердитися
Не можна позичати гроші і взагалі віддавати щось із дому
Виходити заміж, одружуватися і хрестити дітей не можна в Чистий четвер
Стригтися, робити манікюр і педикюр теж не можна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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