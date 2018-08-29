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Спортсмени з Волині отримають президентські стипендії

Спортсмени з Волині отримають президентські стипендії
Шестеро спортсменів з Волині та один тренер отримуватимуть стипендії Президента України.

Про це йдеться в указах Глави держави від 24 квітня.

7 тисяч гривень стипендії отримає чемпіон Європи 2018 року з легкої атлетики Сергій Березюк. Також 7 тисяч гривень отримає його тренер Олександр Борисюк.

Окрім того, виплатять стипендії й дітям з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях. Їх отримають: срібна призерка всеукраїнських спортивних змагань з плавання Олександра Андрощук, чемпіон всеукраїнських спортивних змагань з легкої атлетики Іван Доцюра, срібна призерка всеукраїнських спортивних змагань з легкої атлетики Романа Лобашева, чемпіонка всеукраїнських спортивних змагань з легкої атлетики Вікторія Мишковець та чемпіонка всеукраїнських спортивних змагань з пауерліфтингу Ксенія Токар.

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Теги: спорт, стипендії, гроші
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