Спортсмени з Волині отримають президентські стипендії
Сьогодні, 09:35
Шестеро спортсменів з Волині та один тренер отримуватимуть стипендії Президента України.
Про це йдеться в указах Глави держави від 24 квітня.
7 тисяч гривень стипендії отримає чемпіон Європи 2018 року з легкої атлетики Сергій Березюк. Також 7 тисяч гривень отримає його тренер Олександр Борисюк.
Окрім того, виплатять стипендії й дітям з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях. Їх отримають: срібна призерка всеукраїнських спортивних змагань з плавання Олександра Андрощук, чемпіон всеукраїнських спортивних змагань з легкої атлетики Іван Доцюра, срібна призерка всеукраїнських спортивних змагань з легкої атлетики Романа Лобашева, чемпіонка всеукраїнських спортивних змагань з легкої атлетики Вікторія Мишковець та чемпіонка всеукраїнських спортивних змагань з пауерліфтингу Ксенія Токар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в указах Глави держави від 24 квітня.
7 тисяч гривень стипендії отримає чемпіон Європи 2018 року з легкої атлетики Сергій Березюк. Також 7 тисяч гривень отримає його тренер Олександр Борисюк.
Окрім того, виплатять стипендії й дітям з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях. Їх отримають: срібна призерка всеукраїнських спортивних змагань з плавання Олександра Андрощук, чемпіон всеукраїнських спортивних змагань з легкої атлетики Іван Доцюра, срібна призерка всеукраїнських спортивних змагань з легкої атлетики Романа Лобашева, чемпіонка всеукраїнських спортивних змагань з легкої атлетики Вікторія Мишковець та чемпіонка всеукраїнських спортивних змагань з пауерліфтингу Ксенія Токар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
При в'їзді в Горохів прихильники Московського патріархату освятили придорожній хрест
Сьогодні, 09:40
Спортсмени з Волині отримають президентські стипендії
Сьогодні, 09:35
Чистий четвер: що категорично не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:11
Лучани їдуть на автомобільний фестиваль до столиці*
Сьогодні, 09:10