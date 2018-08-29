Спортсмени з Волині отримають президентські стипендії

Шестеро спортсменів з Волині та один тренер отримуватимуть стипендії Президента України.Про це йдеться в указах Глави держави від 24 квітня.7 тисяч гривень стипендії отримає чемпіон Європи 2018 року з легкої атлетики. Також 7 тисяч гривень отримає його тренерОкрім того, виплатять стипендії й дітям з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях. Їх отримають: срібна призерка всеукраїнських спортивних змагань з плавання, чемпіон всеукраїнських спортивних змагань з легкої атлетики, срібна призерка всеукраїнських спортивних змагань з легкої атлетики, чемпіонка всеукраїнських спортивних змагань з легкої атлетикита чемпіонка всеукраїнських спортивних змагань з пауерліфтингу