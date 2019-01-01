При в'їзді в Горохів прихильники Московського патріархату освятили придорожній хрест

На Вербну неділю після завершення Воскресного богослужіння парафіяни храму Різдва Христового попрямували до в’їзду у місто, де настоятель храму, ієрейзвершив чин освячення придорожнього поклонного хреста.Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ (МП).Після завершення спільної молитви отець Андрій побажав присутнім прихожанам, щоб Сила Хреста Господнього берегла всіх, хто буде проходити чи проїздити біля цього місця."Настоятель храму щиро подякував усім хто долучився до цієї богоугодної справи бажаючи з молитвою провести Страсний тиждень та у мирі й любові зустрічати Світле Христове Воскресіння", - йдеться у повідомленні єпархії.