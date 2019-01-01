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На Рівненщині чоловік на подвір’ї власного будинку стріляв із гранатомета

На Рівненщині чоловік на подвір’ї власного будинку стріляв із гранатомета
У селі Ставки на Рівненщині внаслідок розриву боєприпасу травмувався чоловік.

Інцидент трапився 24 квітня, - пише ГУНП у Рівненській області.

Правоохоронці з'ясували, що на подвір’ї будинку внаслідок пострілу реактивною протитанковою гранатою вибуховою хвилею 31-річному місцевому жителю відірвало пальці руки.

Його каретою швидкої медичної допомоги доставили до травматологічного відділення медзакладу.

На місці події працювала вибухотехнічна служба ГУНП та слідчо-оперативна група.

На Рівненщині чоловік на подвір’ї власного будинку стріляв із гранатомета
На Рівненщині чоловік на подвір’ї власного будинку стріляв із гранатомета
На Рівненщині чоловік на подвір’ї власного будинку стріляв із гранатомета

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Теги: гранатомет, травми
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