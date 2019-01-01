На Рівненщині чоловік на подвір’ї власного будинку стріляв із гранатомета





Інцидент трапився 24 квітня, - пише ГУНП у Рівненській області.



Правоохоронці з'ясували, що на подвір’ї будинку внаслідок пострілу реактивною протитанковою гранатою вибуховою хвилею 31-річному місцевому жителю відірвало пальці руки.



Його каретою швидкої медичної допомоги доставили до травматологічного відділення медзакладу.



На місці події працювала вибухотехнічна служба ГУНП та слідчо-оперативна група.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Ставки на Рівненщині внаслідок розриву боєприпасу травмувався чоловік.Інцидент трапився 24 квітня, - пише ГУНП у Рівненській області.Правоохоронці з'ясували, що на подвір’ї будинку внаслідок пострілу реактивною протитанковою гранатою вибуховою хвилею 31-річному місцевому жителю відірвало пальці руки.Його каретою швидкої медичної допомоги доставили до травматологічного відділення медзакладу.На місці події працювала вибухотехнічна служба ГУНП та слідчо-оперативна група.

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