На Рівненщині чоловік на подвір’ї власного будинку стріляв із гранатомета
Сьогодні, 09:43
У селі Ставки на Рівненщині внаслідок розриву боєприпасу травмувався чоловік.
Інцидент трапився 24 квітня, - пише ГУНП у Рівненській області.
Правоохоронці з'ясували, що на подвір’ї будинку внаслідок пострілу реактивною протитанковою гранатою вибуховою хвилею 31-річному місцевому жителю відірвало пальці руки.
Його каретою швидкої медичної допомоги доставили до травматологічного відділення медзакладу.
На місці події працювала вибухотехнічна служба ГУНП та слідчо-оперативна група.
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Інцидент трапився 24 квітня, - пише ГУНП у Рівненській області.
Правоохоронці з'ясували, що на подвір’ї будинку внаслідок пострілу реактивною протитанковою гранатою вибуховою хвилею 31-річному місцевому жителю відірвало пальці руки.
Його каретою швидкої медичної допомоги доставили до травматологічного відділення медзакладу.
На місці події працювала вибухотехнічна служба ГУНП та слідчо-оперативна група.
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