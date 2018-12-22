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Луцький плавець виборов три медалі на чемпіонаті України

Луцький плавець виборов три медалі на чемпіонаті України
Два золота та одну бронзу луцький плавець Максим Ткачук привіз на Волинь з чемпіонату України з плавання.

Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

На другий день чемпіонату України серед молоді з плавання, який відбувається у Харкові, вихованець комунального закладу СДЮСШОР Луцької міської ради Максим Ткачук виборов вже другу золоту медаль, на цей раз на дистанції 200 м брас. Цей результат є відбірковим нормативом для участі у Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі та чемпіонаті світу серед юніорів з плавання. Також хлопець виборов бронзову медаль в абсолютній першості.

Залікові очки також принесли:
Дана Ахмедова - 200м брас - 8 місце
Юзва Максим - 800 м в/с - 6 місце
Олексій Стахір - 200м н/сп - 10 місце
Анастасія Дмитрієва - 50м н/сп - 8 місце

Луцький плавець виборов три медалі на чемпіонаті України
Луцький плавець виборов три медалі на чемпіонаті України
Луцький плавець виборов три медалі на чемпіонаті України
Луцький плавець виборов три медалі на чемпіонаті України

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Теги: Максим Ткачук, плавання, чемпіонат
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