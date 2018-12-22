Луцький плавець виборов три медалі на чемпіонаті України
Сьогодні, 10:10
Два золота та одну бронзу луцький плавець Максим Ткачук привіз на Волинь з чемпіонату України з плавання.
Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
На другий день чемпіонату України серед молоді з плавання, який відбувається у Харкові, вихованець комунального закладу СДЮСШОР Луцької міської ради Максим Ткачук виборов вже другу золоту медаль, на цей раз на дистанції 200 м брас. Цей результат є відбірковим нормативом для участі у Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі та чемпіонаті світу серед юніорів з плавання. Також хлопець виборов бронзову медаль в абсолютній першості.
Залікові очки також принесли:
Дана Ахмедова - 200м брас - 8 місце
Юзва Максим - 800 м в/с - 6 місце
Олексій Стахір - 200м н/сп - 10 місце
Анастасія Дмитрієва - 50м н/сп - 8 місце
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Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
На другий день чемпіонату України серед молоді з плавання, який відбувається у Харкові, вихованець комунального закладу СДЮСШОР Луцької міської ради Максим Ткачук виборов вже другу золоту медаль, на цей раз на дистанції 200 м брас. Цей результат є відбірковим нормативом для участі у Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі та чемпіонаті світу серед юніорів з плавання. Також хлопець виборов бронзову медаль в абсолютній першості.
Залікові очки також принесли:
Дана Ахмедова - 200м брас - 8 місце
Юзва Максим - 800 м в/с - 6 місце
Олексій Стахір - 200м н/сп - 10 місце
Анастасія Дмитрієва - 50м н/сп - 8 місце
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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