Луцький плавець виборов три медалі на чемпіонаті України

Два золота та одну бронзу луцький плавецьпривіз на Волинь з чемпіонату України з плавання.Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.На другий день чемпіонату України серед молоді з плавання, який відбувається у Харкові, вихованець комунального закладу СДЮСШОР Луцької міської радивиборов вже другу золоту медаль, на цей раз на дистанції 200 м брас. Цей результат є відбірковим нормативом для участі у Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі та чемпіонаті світу серед юніорів з плавання. Також хлопець виборов бронзову медаль в абсолютній першості.Залікові очки також принесли:- 200м брас - 8 місце- 800 м в/с - 6 місце- 200м н/сп - 10 місце- 50м н/сп - 8 місце