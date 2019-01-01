Вночі неподалік Луцька сталась аварія: троє людей – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 09:53
Неподалік Луцька трапилась моторошна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.
Автомобілі перетворились на гору металу в результаті аварії, - пише патрульна поліція Волинської області.
Близько 23 години, 24 квітня, на автодорозі Н-22 (83 км + 880 м) водій Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Renault, який рухався з боку Луцька.
Обох водіїв та пасажира Volkswagen шпиталізували до лікарні.
Транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень. На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група.
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Автомобілі перетворились на гору металу в результаті аварії, - пише патрульна поліція Волинської області.
Близько 23 години, 24 квітня, на автодорозі Н-22 (83 км + 880 м) водій Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Renault, який рухався з боку Луцька.
Обох водіїв та пасажира Volkswagen шпиталізували до лікарні.
Транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень. На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група.
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