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Вночі неподалік Луцька сталась аварія: троє людей – у лікарні. ФОТО

Вночі неподалік Луцька сталась аварія: троє людей – у лікарні. ФОТО
Неподалік Луцька трапилась моторошна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.

Автомобілі перетворились на гору металу в результаті аварії, - пише патрульна поліція Волинської області.

Близько 23 години, 24 квітня, на автодорозі Н-22 (83 км + 880 м) водій Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Renault, який рухався з боку Луцька.

Обох водіїв та пасажира Volkswagen шпиталізували до лікарні.

Транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень. На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група.

Вночі неподалік Луцька сталась аварія: троє людей – у лікарні. ФОТО
Вночі неподалік Луцька сталась аварія: троє людей – у лікарні. ФОТО
Вночі неподалік Луцька сталась аварія: троє людей – у лікарні. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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