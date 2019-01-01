Вночі неподалік Луцька сталась аварія: троє людей – у лікарні. ФОТО





Автомобілі перетворились на гору металу в результаті аварії, - пише патрульна поліція Волинської області.



Близько 23 години, 24 квітня, на автодорозі Н-22 (83 км + 880 м) водій Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Renault, який рухався з боку Луцька.



Обох водіїв та пасажира Volkswagen шпиталізували до лікарні.



Транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень. На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група.





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