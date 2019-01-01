Воскресіння Христа – символ життя: священик з Волині закликає не нести «мертві» квіти на кладовища

Отець, настоятель парафії св. апостола Івана Богослова УГКЦ, закликає волинян відмовлятися від штучних квітів на кладовищах.Про це йдеться на сайті міськради Рожища.За словами священика, у свята та поминальні дні українське кладовище являє собою загрозу для навколишнього середовища. Церква наполягає, щоб люди перестали приносити на могили штучні квіти. По-перше, це небезпечно для екології. Вчені довели, що при спалюванні пластикової ритуальної атрибутики виділяється велика кількість діоксинів, які отруюють навколишнє середовище і часто призводять до онкологічних захворювань.Друга причина - пластикові квіти мертві. А свято Воскресіння Христа - це символ життя, тому краще принести кілька живих квіточок або посіяти рослини на могилі.Сергій Василів каже, що на могилу треба йти з молитвою, щирим і чистим серцем, а не зі сміттям.