Воскресіння Христа – символ життя: священик з Волині закликає не нести «мертві» квіти на кладовища
Сьогодні, 10:13
Отець Сергій Василів, настоятель парафії св. апостола Івана Богослова УГКЦ, закликає волинян відмовлятися від штучних квітів на кладовищах.
Про це йдеться на сайті міськради Рожища.
За словами священика, у свята та поминальні дні українське кладовище являє собою загрозу для навколишнього середовища. Церква наполягає, щоб люди перестали приносити на могили штучні квіти. По-перше, це небезпечно для екології. Вчені довели, що при спалюванні пластикової ритуальної атрибутики виділяється велика кількість діоксинів, які отруюють навколишнє середовище і часто призводять до онкологічних захворювань.
Друга причина - пластикові квіти мертві. А свято Воскресіння Христа - це символ життя, тому краще принести кілька живих квіточок або посіяти рослини на могилі.
Сергій Василів каже, що на могилу треба йти з молитвою, щирим і чистим серцем, а не зі сміттям.
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Про це йдеться на сайті міськради Рожища.
За словами священика, у свята та поминальні дні українське кладовище являє собою загрозу для навколишнього середовища. Церква наполягає, щоб люди перестали приносити на могили штучні квіти. По-перше, це небезпечно для екології. Вчені довели, що при спалюванні пластикової ритуальної атрибутики виділяється велика кількість діоксинів, які отруюють навколишнє середовище і часто призводять до онкологічних захворювань.
Друга причина - пластикові квіти мертві. А свято Воскресіння Христа - це символ життя, тому краще принести кілька живих квіточок або посіяти рослини на могилі.
Сергій Василів каже, що на могилу треба йти з молитвою, щирим і чистим серцем, а не зі сміттям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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