вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Воскресіння Христа – символ життя: священик з Волині закликає не нести «мертві» квіти на кладовища

Воскресіння Христа – символ життя: священик з Волині закликає не нести «мертві» квіти на кладовища
Отець Сергій Василів, настоятель парафії св. апостола Івана Богослова УГКЦ, закликає волинян відмовлятися від штучних квітів на кладовищах.

Про це йдеться на сайті міськради Рожища.

За словами священика, у свята та поминальні дні українське кладовище являє собою загрозу для навколишнього середовища. Церква наполягає, щоб люди перестали приносити на могили штучні квіти. По-перше, це небезпечно для екології. Вчені довели, що при спалюванні пластикової ритуальної атрибутики виділяється велика кількість діоксинів, які отруюють навколишнє середовище і часто призводять до онкологічних захворювань.

Друга причина - пластикові квіти мертві. А свято Воскресіння Христа - це символ життя, тому краще принести кілька живих квіточок або посіяти рослини на могилі.

Сергій Василів каже, що на могилу треба йти з молитвою, щирим і чистим серцем, а не зі сміттям.
Воскресіння Христа – символ життя: священик з Волині закликає не нести «мертві» квіти на кладовища

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кладовища, квіти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні заборонили популярний препарат від герпесу
Сьогодні, 10:51
Кліщі атакують: де на Волині – осередок небезпечної хвороби
Сьогодні, 10:32
Воскресіння Христа – символ життя: священик з Волині закликає не нести «мертві» квіти на кладовища
Сьогодні, 10:13
Луцький плавець виборов три медалі на чемпіонаті України
Сьогодні, 10:10
У Луцьку автомобіль влетів у металеву огорожу і стовп
Сьогодні, 09:54
Схожі новини
«Ген злодійства живе у вас назавжди»: у Луцьку з клумб покрали квіти «Ген злодійства живе у вас назавжди»: у Луцьку з клумб покрали квіти
23 квітень, 13:05
У колекції лучанки – 350 видів фіалок. ВІДЕО У колекції лучанки – 350 видів фіалок. ВІДЕО
20 квітень, 05:34
350 сортів квітів та ексклюзивні новинки: повідомили деталі масштабного тюльпанового фестивалю на Волині 350 сортів квітів та ексклюзивні новинки: повідомили деталі масштабного тюльпанового фестивалю на Волині
15 квітень, 10:10
Луцький зоопарк вбрався у різнобарвні шати. ФОТО Луцький зоопарк вбрався у різнобарвні шати. ФОТО
12 квітень, 18:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шестирічна волинянка вразила всю Україну знанням Біблії. ВІДЕО
24 квітень, 18:11
 1
У Луцьку викрили алкогольну «точку на дому» і нічні наливайки
Сьогодні, 11:18
 0
На Волині прикордонники зловили 14 контрабандистів з човнами і радіостанціями
Сьогодні, 11:14
 0
Верховна Рада нарешті ухвалила закон про мову
Сьогодні, 11:13
 0
На Lutsk Food Fest приїдуть фіналісти нацвідбору на Євробачення
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8