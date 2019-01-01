У селищі на Волині «виросли» дерева і кошики з писанками
Сьогодні, 15:09
У Любешеві на площі перед Будинком культури селищної ради висадили два дерева, котрі прикрасили великодніми писанками та різнокольоровими стрічечками.
До слова, між ними й сплели величезний пасхальний кошик із лози, пише газета Нове життя.
До створення писанок долучалися вихованці всіх загальноосвітніх навчальних закладів ОТГ, а також Будинку дитячої та юнацької творчості.
"Всі охоче підтримали ідею й дружно передавали вироби, кожен з яких – неповторний, адже створений різними кольорами, розмірами та з різноманітних матеріалів. Є й справжні яйця, котрі оформлені як писанки. Тож не дивно, що дітки, котрі гуляли центром, підходили й пропонували допомогти розвішувати прикраси. Або й просто зробити фото на фоні великоднього деревця", - розповіла заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів - начальник управління гуманітарної політики селищної ради Ольга Кух.
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До слова, між ними й сплели величезний пасхальний кошик із лози, пише газета Нове життя.
До створення писанок долучалися вихованці всіх загальноосвітніх навчальних закладів ОТГ, а також Будинку дитячої та юнацької творчості.
"Всі охоче підтримали ідею й дружно передавали вироби, кожен з яких – неповторний, адже створений різними кольорами, розмірами та з різноманітних матеріалів. Є й справжні яйця, котрі оформлені як писанки. Тож не дивно, що дітки, котрі гуляли центром, підходили й пропонували допомогти розвішувати прикраси. Або й просто зробити фото на фоні великоднього деревця", - розповіла заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів - начальник управління гуманітарної політики селищної ради Ольга Кух.
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