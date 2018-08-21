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Кліщі атакують: де на Волині – осередок небезпечної хвороби

Кліщі атакують: де на Волині – осередок небезпечної хвороби
На Волині потепління викликало активізацію кліщів у природі, які переносять низку інфекційних захворювань (особливо кліщовий вірусний енцефаліт та лаймбореліоз).

Такі хвороби є вкрай небезпечними через значний ризик ускладнень, що часто призводять до інвалідності, - пише Волинський лабораторний центр.

Щорічно від укусів кліщів страждають понад 20 тисяч українців, майже 2 тис. з них заражаються інфекційними хворобами. При пізньому зверненні та без належного лікування хвороба переходить у хронічну форму. Людина може роками ходити по лікарях, маючи хворі суглоби, уражене серце і нервові розлади та інвалідність, так і не докопавшись до причини своєї недуги. А хвороба спричинена саме укусом кліща кілька років тому. Отож, хронічний перебіг лаймбореліозу та особливо кліщового енцефаліту, дають багато ускладнень і призводять до інвалідності, що створює значні ризики здоров’ю.

На території Волині існує активнодіючий природній осередок кліщового вірусного енцефаліту у Ратнівському районі, де виявляється понад 80% всіх хворих по області. За останні 10 років хвороба вже «мігрувала» на території більшості районів нашої області, а у 2018 році захворюваність зросла у 2,5 рази.

Щорічно з приводу нападу кліщів за медичною допомогою звертається до 200 волинян. Останнім часом в області постійно зростає захворюваність на ще одну небезпечну хворобу, що тісно пов’язана з укусами кліщів – лаймбореліоз (або хвороба Лайма). Лише за останні 3 роки виявлено майже 120 випадків лаймбореліозу. У 2018 році захворюваність на кліщовий лаймбореліоз зросла на 12%. В поточному році в області випадки згаданих вище інфекційних захворювань поки що не реєструють.

За даними наших багаторічних спостережень, найбільша активність кліщів відмічається на території Волині у період з квітня по жовтень включно. Характерно, що кліща можна «підчепити» де завгодно: у міському парку, у дворі власного будинку, на дачі, але частіше – у лісі.

Так, у 2018 році пік захворювань на лаймбореліоз припадав на травень-липень. А саме: на період збору ягід (до 30% всіх випадків захворювання) та на збір грибів (понад 35%), у межах 5% випадків були пов’язані з роботами на дачних масивах та відвідуванням міських парків.

Після укусу кліща протягом 3–5 днів (іноді до 2 тижнів) виникають характерні симптоми: значно підвищується температура тіла, з’являється головний біль та болючість у м’язах, неврологічна симптоматика, а для лаймбореліозу ще й характерна еритема на місці укусу кліща. Тому, епідеміологи радять спостерігати за місцем укусу кліща до 3 тижнів, а у разі виникнення еритеми на шкірі, або появі вищезазначених симптомів – негайно звертатись до лікарів.

Для профілактики нападів кліщів необхідно: при виході у ліс, чи паркову зону відповідно одягатись (краще у світлу сорочку з довгими рукавами, штани заправити у шкарпетки). При можливості, використовувати репеленти (для відлякування комах). А при повернені з прогулянки обов’язково проводити само- і взаємоогляд відкритих ділянок тіла та особливо одягу і речей.

У разі присмоктування кліща до тіла його слід найшвидше видалити. Самотужки видаляти кліща не варто, адже можна залишити у ранці його голівку з хоботком, що може спричинити хворобу. Для видалення кліща варто звернутись до лікувальної установи за місцем проживання.

Видаленого кліща можна дослідити на наявність небезпечних збудників (борелій) у лабораторії особливо небезпечних інфекцій обласного лабораторного центру. В поточному році при дослідженні 10 знятих з людей кліщів, третина з них інфікована бореліями, морфологічно подібними до збудника лаймбореліозу.

Зараз в області розпочалась підготовка до літньої оздоровчої кампанії. Тому, є актуальним проведення профілактичних заходів щодо попередження випадків укусів кровососними комахами. Найбільш вдалий час для проведення першої акарицидної обробки – до початку активного кліщового сезону (кінець квітня — початок травня).




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Теги: кліщі, небезпека, Волинь
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