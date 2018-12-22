У Луцьку викрили алкогольну «точку на дому» і нічні наливайки
Сьогодні, 11:18
Муніципали викрили продуктові магазини під час продажу алкогольних напоїв у заборонений час, а також точку продажу сурогату.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Інспектори склали адміністративні протоколи за частиною 2 статті 156 КУпАП на продавчинь магазинів «Юрій», «Продукти» та «Міні-маркет», що продавали алкоголь у недозволений час.
Окрім того, біля будинку на вулиці Олега Алмазова, 13 жінка продавала з рук алкоголь сумнівної якості. За правопорушення горе-продавчиня нестиме відповідальність, передбачену частиною 3 статті 156 КУпАП (штраф від 3400 до 10200 гривень).
Відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» заборонено продаж таких продуктів після 22:00.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Інспектори склали адміністративні протоколи за частиною 2 статті 156 КУпАП на продавчинь магазинів «Юрій», «Продукти» та «Міні-маркет», що продавали алкоголь у недозволений час.
Окрім того, біля будинку на вулиці Олега Алмазова, 13 жінка продавала з рук алкоголь сумнівної якості. За правопорушення горе-продавчиня нестиме відповідальність, передбачену частиною 3 статті 156 КУпАП (штраф від 3400 до 10200 гривень).
Відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» заборонено продаж таких продуктів після 22:00.
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