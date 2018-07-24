На Lutsk Food Fest приїдуть фіналісти нацвідбору на Євробачення

Менш, ніж за три тижні у Замку Любарта відбудеться черговий гастрономічний фестиваль Lutsk Food Fest: Гастро Тур. Ювілейний п'ятий сезон фестивалів вуличної їжі стартує 11-12 травня.Про це повідомляють організатори.Настав час зізнатися у всіх смачних та гедоністичних гріхах, які організатори готують для лучан. Фестиваль Lutsk Food Fest - це не лише їжа, а в першу чергу емоції, які створюють атмосфера Луцького замку, унікальні резиденти, виступи спікерів та музична програма.Очолювати найгучніший музичний рейвах на сцені Lutsk Food Fest: Гастро Тур буде дует YUKO.Хто вони? Український гурт, що поєднує в своїй творчості фольклор та електронну музику. Група, яка вражає слухачів незвичним звучанням та оригінальною інтерпретацією українських автентичних текстів вже готується вперше виступити у Луцьку.Гурт взяв участь у національному відборі на 64-ий пісенний конкурс «Євробачення». Згідно з результатами глядацького голосування та журі, гурт вийшов до фіналу національного відбору, де посів четверте місце.