На Lutsk Food Fest приїдуть фіналісти нацвідбору на Євробачення
Сьогодні, 11:00
Менш, ніж за три тижні у Замку Любарта відбудеться черговий гастрономічний фестиваль Lutsk Food Fest: Гастро Тур. Ювілейний п'ятий сезон фестивалів вуличної їжі стартує 11-12 травня.
Про це повідомляють організатори.
Настав час зізнатися у всіх смачних та гедоністичних гріхах, які організатори готують для лучан. Фестиваль Lutsk Food Fest - це не лише їжа, а в першу чергу емоції, які створюють атмосфера Луцького замку, унікальні резиденти, виступи спікерів та музична програма.
Очолювати найгучніший музичний рейвах на сцені Lutsk Food Fest: Гастро Тур буде дует YUKO.
Хто вони? Український гурт, що поєднує в своїй творчості фольклор та електронну музику. Група, яка вражає слухачів незвичним звучанням та оригінальною інтерпретацією українських автентичних текстів вже готується вперше виступити у Луцьку.
Довідково:
Гурт взяв участь у національному відборі на 64-ий пісенний конкурс «Євробачення». Згідно з результатами глядацького голосування та журі, гурт вийшов до фіналу національного відбору, де посів четверте місце.
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Про це повідомляють організатори.
Настав час зізнатися у всіх смачних та гедоністичних гріхах, які організатори готують для лучан. Фестиваль Lutsk Food Fest - це не лише їжа, а в першу чергу емоції, які створюють атмосфера Луцького замку, унікальні резиденти, виступи спікерів та музична програма.
Очолювати найгучніший музичний рейвах на сцені Lutsk Food Fest: Гастро Тур буде дует YUKO.
Хто вони? Український гурт, що поєднує в своїй творчості фольклор та електронну музику. Група, яка вражає слухачів незвичним звучанням та оригінальною інтерпретацією українських автентичних текстів вже готується вперше виступити у Луцьку.
Довідково:
Гурт взяв участь у національному відборі на 64-ий пісенний конкурс «Євробачення». Згідно з результатами глядацького голосування та журі, гурт вийшов до фіналу національного відбору, де посів четверте місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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