Верховна Рада нарешті ухвалила закон про мову
Сьогодні, 11:13
Народні депутати ухвалили закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.
Про це повідомляє «Українська Правда».
Рішення підтримали 278 парламентарів.
Перед голосування нардепам продемонстрували фільм, де до них звернулися письменники, поети, громадські активісти, вчені, актори, церковні діячі, які розповіли про важливість ухвалення закону про функціонування української мови.
Також до зали парламенту прийшов Філарет, який перед цим у фільмі заявив, що церква наполягає на ухваленні закону про мову.
Крім того у залі був присутній третій президент Віктор Ющенко.
Спікер парламенту Андрій Парубій зазначив, що президент Петро Порошенко пообіцяв підписати цей документ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє «Українська Правда».
Рішення підтримали 278 парламентарів.
Перед голосування нардепам продемонстрували фільм, де до них звернулися письменники, поети, громадські активісти, вчені, актори, церковні діячі, які розповіли про важливість ухвалення закону про функціонування української мови.
Також до зали парламенту прийшов Філарет, який перед цим у фільмі заявив, що церква наполягає на ухваленні закону про мову.
Крім того у залі був присутній третій президент Віктор Ющенко.
Спікер парламенту Андрій Парубій зазначив, що президент Петро Порошенко пообіцяв підписати цей документ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку викрили алкогольну «точку на дому» і нічні наливайки
Сьогодні, 11:18
Верховна Рада нарешті ухвалила закон про мову
Сьогодні, 11:13
На Lutsk Food Fest приїдуть фіналісти нацвідбору на Євробачення
Сьогодні, 11:00
В Україні заборонили популярний препарат від герпесу
Сьогодні, 10:51