Верховна Рада нарешті ухвалила закон про мову





Про це повідомляє «



Рішення підтримали 278 парламентарів.



Перед голосування нардепам продемонстрували фільм, де до них звернулися письменники, поети, громадські активісти, вчені, актори, церковні діячі, які розповіли про важливість ухвалення закону про функціонування української мови.



Також до зали парламенту прийшов Філарет, який перед цим у фільмі заявив, що церква наполягає на ухваленні закону про мову.



Крім того у залі був присутній третій президент Віктор Ющенко.



Спікер парламенту Андрій Парубій зазначив, що президент Петро Порошенко пообіцяв підписати цей документ.

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