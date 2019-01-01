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На Волині прикордонники зловили 14 контрабандистів з човнами і радіостанціями

На Волині прикордонники зловили 14 контрабандистів з човнами і радіостанціями
Прикордонники Луцького загону на ділянці «Грабове» та «Римачі» виявили 14 громадян України, 5 радіостанцій та 2 гумові човни.

Спочатку прикордонники затримали дев’ятеро осіб з трьома радіостанціями та одним гумовим човном, а згодом - ще п’ятеро громадян України також з радіостанціями та гумовим човном.

Крім цього, на контрольно-слідовій смузі виявили сліди та дерев’яну кладку, яку було приховано неподалік у кущах.

Скоріш за все правопорушники готувались до незаконного переміщення контрабандних товарів, однак прикордонники викрили та припинили їх незаконні оборудки.

На осіб склали процесуальні документи за ст.202 «Порушення прикордонного режиму».

Тривають подальші перевірочні заходи.

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Теги: контрабанда
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