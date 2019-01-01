На Волині прикордонники зловили 14 контрабандистів з човнами і радіостанціями

Прикордонники Луцького загону на ділянці «Грабове» та «Римачі» виявили 14 громадян України, 5 радіостанцій та 2 гумові човни.Спочатку прикордонники затримали дев’ятеро осіб з трьома радіостанціями та одним гумовим човном, а згодом - ще п’ятеро громадян України також з радіостанціями та гумовим човном.Крім цього, на контрольно-слідовій смузі виявили сліди та дерев’яну кладку, яку було приховано неподалік у кущах.Скоріш за все правопорушники готувались до незаконного переміщення контрабандних товарів, однак прикордонники викрили та припинили їх незаконні оборудки.На осіб склали процесуальні документи за ст.202 «Порушення прикордонного режиму».Тривають подальші перевірочні заходи.