У селі на Волині вшанували загиблого під Іловайськом Героя

У селі Люб’язь Любешівського району вшанували пам'ять загиблого в АТО бійцяВчора, 24 квітня, йому виповнилося б 38 років. Проте боєць АТО трагічно загинув під Іловайськом в липні 2015-го, - йдеться на сайті Любешівської ОТГ.У день народження воїна голова Любешівської селищної ради Олег Кух разом з керівництвом райдержадміністрації та районної ради поклали квіти до могили та вшанували пам’ять загиблого героя хвилиною мовчання.Корець Роман Миколайович – народився 24 квітня 1981 року в селі Люб’язь Любешівського району Волинської області. 9 серпня 2014 року був мобілізований до Збройних сил України (703-й інженерний полк) та був призначений заступником командира військової частини із озброєння. Брав участь у виконанні завдань інженерного забезпечення на території Донецької та Луганської областей.Загинув – за 4 дні до демобілізації 14 липня 2015 року близько 8.40 год. під час виконання робіт з фортифікаційного обладнання у районі м. Золоте. Залишились – батьки, дружина та дві доньки, похований на кладовищі рідного села Люб’язь.Указом Президента України №568/2015 від 5 жовтня 2015 року «за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверинітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). В селі Люб’язь вулиця Першотравнева перейменована на вулицю Романа Корця.