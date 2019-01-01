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Чоловіка вдома вкусила вівчарка і він помер від сказу

Чоловіка вдома вкусила вівчарка і він помер від сказу
Житель Кіровоградської області, якому після укусу собаки за нижню губу встановили клінічний діагноз "сказ", помер у лікарні.

Про це УНН повідомляє з посиланням на тижневий звіт - з 15 по 21 квітня, оприлюднений Центром громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що чоловік, 65 років, житель Петрівського району Кіровоградської області, який гостював у родичів в місті Жовті Води Дніпропетровської області, захворів 15 квітня 2019 року, коли з’явилися симптоми порушення з боку центральної нервової системи. Вже 17 квітня родичі доставили його в лікарню, де він був госпіталізований у відділення анестезії та інтенсивної терапії з діагнозом "ішемічний інсульт, стволові порушення".

"19 квітня 2019 року, після виникнення у постраждалого характерних симптомів та отримання від родичів інформації щодо факту покусу хворого, йому було встановлено клінічний діагноз "Сказ". 19 квітня 2019 року хворого було доставлено до Петрівської Центральної районної лікарні, де, незважаючи на інтенсивні реанімаційні заходи, він помер на наступний день", - йдеться у звіті.

Згодом з'ясувалось, що 7 березня 2019 року хворого за обличчя - нижню губу - вкусила домашня вівчарка, яка згодом помела та була захоронена власником. За медичною допомогою з приводу укусу постраждалий не звертався, про загибель собаки в службу ветеринарної медицини не повідомив.


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Теги: сказ, смерть, чоловік
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