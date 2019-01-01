На Волині п'яний хлопець на смерть збив велосипедиста. ФОТО

Учора, 24 квітня, на вулиці 1 Травня в селищі Цумань Ківерцівського району автомобіль Volkswagen Caddy на смерть збив велосипедиста.Про це повідомляє поліція Волині.Дорожньо-транспортна пригода сталася по 19 годині. Поліцейські попередньо встановили, що 23-річний житель села Карпилівка, перебуваючи за кермом автомобіля в стані алкогольного сп’яніння, допустив наїзд на велосипедиста після чого врізався в електроопору.У ДТП постраждав також і пасажир транспортного засобу, 23-річний односелець водія. Його госпіталізували в Ківерцівську центральну райлікарню.Поліція затримала водія автомобіля Volkswagen Caddy в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Головного управління Національної поліції в області за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Проводиться досудове розслідування.