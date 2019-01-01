На Волині п'яний хлопець на смерть збив велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 12:06
Учора, 24 квітня, на вулиці 1 Травня в селищі Цумань Ківерцівського району автомобіль Volkswagen Caddy на смерть збив велосипедиста.
Про це повідомляє поліція Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася по 19 годині. Поліцейські попередньо встановили, що 23-річний житель села Карпилівка, перебуваючи за кермом автомобіля в стані алкогольного сп’яніння, допустив наїзд на велосипедиста після чого врізався в електроопору.
У ДТП постраждав також і пасажир транспортного засобу, 23-річний односелець водія. Його госпіталізували в Ківерцівську центральну райлікарню.
Поліція затримала водія автомобіля Volkswagen Caddy в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Головного управління Національної поліції в області за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Проводиться досудове розслідування.
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Про це повідомляє поліція Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася по 19 годині. Поліцейські попередньо встановили, що 23-річний житель села Карпилівка, перебуваючи за кермом автомобіля в стані алкогольного сп’яніння, допустив наїзд на велосипедиста після чого врізався в електроопору.
У ДТП постраждав також і пасажир транспортного засобу, 23-річний односелець водія. Його госпіталізували в Ківерцівську центральну райлікарню.
Поліція затримала водія автомобіля Volkswagen Caddy в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Головного управління Національної поліції в області за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Проводиться досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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