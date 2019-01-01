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На Волині п'яний хлопець на смерть збив велосипедиста. ФОТО

На Волині п'яний хлопець на смерть збив велосипедиста. ФОТО
Учора, 24 квітня, на вулиці 1 Травня в селищі Цумань Ківерцівського району автомобіль Volkswagen Caddy на смерть збив велосипедиста.

Про це повідомляє поліція Волині.

Дорожньо-транспортна пригода сталася по 19 годині. Поліцейські попередньо встановили, що 23-річний житель села Карпилівка, перебуваючи за кермом автомобіля в стані алкогольного сп’яніння, допустив наїзд на велосипедиста після чого врізався в електроопору.

У ДТП постраждав також і пасажир транспортного засобу, 23-річний односелець водія. Його госпіталізували в Ківерцівську центральну райлікарню.

Поліція затримала водія автомобіля Volkswagen Caddy в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Головного управління Національної поліції в області за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Проводиться досудове розслідування.

На Волині п'яний хлопець на смерть збив велосипедиста. ФОТО
На Волині п'яний хлопець на смерть збив велосипедиста. ФОТО
На Волині п'яний хлопець на смерть збив велосипедиста. ФОТО


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Теги: аварія, смерть, Цумань, Волинь
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