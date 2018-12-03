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У луцькій лікарні запрацював надсучасний ангіограф, який рятує людей з інфарктами

У луцькій лікарні запрацював надсучасний ангіограф, який рятує людей з інфарктами
Ангіографічна система, вартістю понад 600 тисяч доларів, запрацювала у відремонтованому рентгенохірургічному блоці Луцької міської клінічної лікарні.

Оглянути відремонтоване приміщення та надсучасний апарат запросили високопосадовців та журналістів сьогодні, 25 квітня. Серед присутніх – й голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко, - інформує прес-служба Волинської ОДА.

"Закупили цей ангіограф ще осінню минулого року. Тоді міська влада не була готова його встановити. Але я вдячний депутатському корпусу та мерії за те, що вони стримали обіцянку та знайшли кошти для обладнання приміщення під дороговартісний агрегат. Всі розхідні матеріали ми теж забезпечили. Я радий, що черговий ангіограф на Волині і рятуватиме сотні життів", – зазначив Олександ Савченко.

Варто зауважити, що в медичному закладі з 2013 року працює ангіограф. Однак, одного апарату замало, кажуть лікарі. Адже основною функцією, яку виконують ангіографічні установки є надання допомоги пацієнтам із гострим інфарктом міокарда. Тобто, пацієнти потребують невідкладного лікування.

Всього за час роботи ангіографічної установки, встановленої у 2013-му, провели понад 4000 інтервенційних втручань, із них приблизно 65% – мешканцям міста Луцька.

Крім того, в рентгенохірургічному блоці проводяться ангіографічні процедури на судинах головного мозку, кінцівок, нирок. Кількість стентувань прогресивно зростає щороку. У 2018 році в лікарні було проведено понад 1052 коронарних втручання, з них 398 стентувань.


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Теги: Ангіограф, Луцьк, лікарня
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