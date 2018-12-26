Волинянин палицею забив односельця





Повідомляє сектор комунікації



Трапилося це в понеділок, 22 квітня, в одному із сіл Горохівського району. Під час сварки у себе вдома 51-річний чоловік палицею побив 39-річного знайомого. Від отриманих травм потерпілий помер.



Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Вирішують питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Горохівського відділу поліції встановили особу зловмисника, який до смерті побив односельця. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.Повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Трапилося це в понеділок, 22 квітня, в одному із сіл Горохівського району. Під час сварки у себе вдома 51-річний чоловік палицею побив 39-річного знайомого. Від отриманих травм потерпілий помер.Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Вирішують питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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