Волинянин палицею забив односельця
Сьогодні, 12:26
Співробітники Горохівського відділу поліції встановили особу зловмисника, який до смерті побив односельця. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
Повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Трапилося це в понеділок, 22 квітня, в одному із сіл Горохівського району. Під час сварки у себе вдома 51-річний чоловік палицею побив 39-річного знайомого. Від отриманих травм потерпілий помер.
Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Вирішують питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Трапилося це в понеділок, 22 квітня, в одному із сіл Горохівського району. Під час сварки у себе вдома 51-річний чоловік палицею побив 39-річного знайомого. Від отриманих травм потерпілий помер.
Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Вирішують питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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