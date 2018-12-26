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Волинянин палицею забив односельця

Волинянин палицею забив односельця
Співробітники Горохівського відділу поліції встановили особу зловмисника, який до смерті побив односельця. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Трапилося це в понеділок, 22 квітня, в одному із сіл Горохівського району. Під час сварки у себе вдома 51-річний чоловік палицею побив 39-річного знайомого. Від отриманих травм потерпілий помер.

Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Вирішують питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.


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Теги: вбивство, Горохів, поліція, Волинь, суд, слідство
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