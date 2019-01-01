У Луцьку заасфальтовану ділянку просять перетворити на майданчик для дітей





Відповідну Сніжана Скопюк.



"Це місце може стати чудовим місцем для спортивного розвитку дітей.

Велике прохання реконструювати футбольне поле та дитячий майданчик, що знаходиться біля поля", - йдеться у петиції.



Збір підписів щодо цієї петиції триватиме 14 днів від 25 квітня. Для того, аби її розглянули, потрібно 300 голосів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять облаштувати дитячий майданчик на ділянці, що знаходиться за магазином «Знання» на вулиці Коперника.Відповідну петицію сьогодні, 25 квітня, зареєструвала"Це місце може стати чудовим місцем для спортивного розвитку дітей.Велике прохання реконструювати футбольне поле та дитячий майданчик, що знаходиться біля поля", - йдеться у петиції.Збір підписів щодо цієї петиції триватиме 14 днів від 25 квітня. Для того, аби її розглянули, потрібно 300 голосів.

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