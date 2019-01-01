У Луцьку заасфальтовану ділянку просять перетворити на майданчик для дітей
Сьогодні, 13:15
У Луцьку просять облаштувати дитячий майданчик на ділянці, що знаходиться за магазином «Знання» на вулиці Коперника.
Відповідну петицію сьогодні, 25 квітня, зареєструвала Сніжана Скопюк.
"Це місце може стати чудовим місцем для спортивного розвитку дітей.
Велике прохання реконструювати футбольне поле та дитячий майданчик, що знаходиться біля поля", - йдеться у петиції.
Збір підписів щодо цієї петиції триватиме 14 днів від 25 квітня. Для того, аби її розглянули, потрібно 300 голосів.
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Відповідну петицію сьогодні, 25 квітня, зареєструвала Сніжана Скопюк.
"Це місце може стати чудовим місцем для спортивного розвитку дітей.
Велике прохання реконструювати футбольне поле та дитячий майданчик, що знаходиться біля поля", - йдеться у петиції.
Збір підписів щодо цієї петиції триватиме 14 днів від 25 квітня. Для того, аби її розглянули, потрібно 300 голосів.
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