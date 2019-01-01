Татові донечки: знайомтеся з доньками волинських віпів

25 квітня у всьому світі відзначають День доньки. Волинські соцмережі майорять світлинами із доньками-красунями. Гордяться своїми дочками і волинські віпи.Видання «Перший» вибрав не просто доньок віпів, а ТАТОВИХ доньок)) Погодьтеся, що то поняття – особливе!Красиві, сміливі, юні і творчі. Які вони, татові донечки відомих волинян?Гендиректор компанії «Modern-Expo» Петро Пилипюк із донькою Дариною.картінка1Депутат Волинської облради, заступник голови Держлісагентства України Володимир Бондар із дружиною Світланою і донькою Ольгоюкартинка2Засновник групи компаній «Вілія» Євген Дудка з дочкою Лілією.картінка3Директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський із донькою ЄвоюОчільник обласної організації «БПП Солідарність» Іван Мирка з донькою Анастасією.Голова наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Віктор Чорнуха із донькою Іриною.Очільник Луцької РДА Тарас Яковлев із донькою, дружиною та сином.Тарас Божидарник, професор Луцького політехнічного університету, разом із дочкою Емілією.Виконувач обов'язків луцького міського голови Григорій Пустовіт із дочкою Юлею.Дизайнер Дмитро Авраменко із донькою Анастасією, дружиною та сином.10Адвокат Микола Сорокопуд із дружиною Іриною Констанкевич та донькою Соломією.11Журналіст Костянтин Яворський із донькою Надією.12Депутат Волинської облради Михайло Імберовський із донькою Діаною та дружиною Оксаною.13Депутат Луцькради Андрій Авраменко із донькою Анастасією та дружиною Оленою14Режисер Сергій Шараєвський із донькою Олександрою та дружиною Світланою.15Екс-депутат Луцької міськради Андрій Осіпов із доньками та дружиною Іриною.16Директор Волинського центру розвитку місцевого самоврядування Анатолій Пархом’юк із донькою Мар'яною, дружиною та сином.17Ректор ЛНТУ Петро Савчук із донькою Вікторією та дружиною Людмилою.18Депутат Волинської облради Анатолій Вітів із донькою Ольгою.19Квн-щик, громадський активіст Валерій Пельц із донькою Анною.20Директор департаменту сім’ї, молоді і спорту Луцькради Олексій Веремійчик із донькою Алісою.21Ресторатор Володимир Пащенко із донькою Софією, синами і дружиною Оленою.22