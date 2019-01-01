Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО





Видання



Красиві, сміливі, юні і творчі. Які вони, татові донечки відомих волинян?



Гендиректор компанії «Modern-Expo» Петро Пилипюк із донькою Дариною.



Депутат Волинської облради, заступник голови Держлісагентства України Володимир Бондар із дружиною Світланою і донькою Ольгою.



Засновник групи компаній «Вілія» Євген Дудка з дочкою Лілією.



Директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський із донькою Євою.



Очільник обласної організації «БПП Солідарність» Іван Мирка з донькою Анастасією.



Голова наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Віктор Чорнуха із донькою Іриною.



Очільник Луцької РДА Тарас Яковлев із донькою, дружиною та сином.



Тарас Божидарник, професор Луцького політехнічного університету, разом із дочкою Емілією.



Виконувач обов'язків луцького міського голови Григорій Пустовіт із дочкою Юлею.



Дизайнер Дмитро Авраменко із донькою Анастасією, дружиною та сином.



Адвокат Микола Сорокопуд із дружиною Іриною Констанкевич та донькою Соломією.



Журналіст Костянтин Яворський із донькою Надією.



Депутат Волинської облради Михайло Імберовський із донькою Діаною та дружиною Оксаною.



Депутат Луцькради Андрій Авраменко із донькою Анастасією та дружиною Оленою.



Режисер Сергій Шараєвський із донькою Олександрою та дружиною Світланою.



Екс-депутат Луцької міськради Андрій Осіпов із доньками та дружиною Іриною.



Директор Волинського центру розвитку місцевого самоврядування Анатолій Пархом'юк із донькою Мар'яною, дружиною та сином.



Ректор ЛНТУ Петро Савчук із донькою Вікторією та дружиною Людмилою.



Депутат Волинської облради Анатолій Вітів із донькою Ольгою.



Квн-щик, громадський активіст Валерій Пельц із донькою Анною.



Директор департаменту сім’ї, молоді і спорту Луцькради Олексій Веремійчик із донькою Алісою.



Ресторатор Володимир Пащенко із донькою Софією, синами і дружиною Оленою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 квітня у всьому світі відзначають День доньки. Волинські соцмережі майорять світлинами із доньками-красунями. Гордяться своїми дочками і волинські віпи.Видання «Перший» вибрало не просто доньок віпів, а татових доньок.Красиві, сміливі, юні і творчі. Які вони, татові донечки відомих волинян?Гендиректор компанії «Modern-Expo»із донькоюДепутат Волинської облради, заступник голови Держлісагентства Україниіз дружиноюі донькоюЗасновник групи компаній «Вілія»з дочкоюДиректор Будівельної компанії «Інвестор»із донькоюОчільник обласної організації «БПП Солідарність»з донькоюГолова наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536»із донькоюОчільник Луцької РДАіз донькою, дружиною та сином., професор Луцького політехнічного університету, разом із дочкоюВиконувач обов'язків луцького міського головиіз дочкоюДизайнеріз донькою, дружиною та сином.Адвокатіз дружиноюта донькоюЖурналістіз донькоюДепутат Волинської облрадиіз донькоюта дружиноюДепутат Луцькрадиіз донькоюта дружиноюРежисеріз донькоюта дружиноюЕкс-депутат Луцької міськрадиіз доньками та дружиноюДиректор Волинського центру розвитку місцевого самоврядуванняіз донькою, дружиною та сином.Ректор ЛНТУіз донькоюта дружиноюДепутат Волинської облрадиіз донькоюКвн-щик, громадський активістіз донькоюДиректор департаменту сім’ї, молоді і спорту Луцькрадиіз донькоюРестораторіз донькою, синами і дружиною

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