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Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО
25 квітня у всьому світі відзначають День доньки. Волинські соцмережі майорять світлинами із доньками-красунями. Гордяться своїми дочками і волинські віпи.

Видання «Перший» вибрало не просто доньок віпів, а татових доньок.

Красиві, сміливі, юні і творчі. Які вони, татові донечки відомих волинян?

Гендиректор компанії «Modern-Expo» Петро Пилипюк із донькою Дариною.
Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

Депутат Волинської облради, заступник голови Держлісагентства України Володимир Бондар із дружиною Світланою і донькою Ольгою.
Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

Засновник групи компаній «Вілія» Євген Дудка з дочкою Лілією.
Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

Директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський із донькою Євою.
Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

Очільник обласної організації «БПП Солідарність» Іван Мирка з донькою Анастасією.
Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

Голова наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Віктор Чорнуха із донькою Іриною.
Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

Очільник Луцької РДА Тарас Яковлев із донькою, дружиною та сином.
Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

Тарас Божидарник, професор Луцького політехнічного університету, разом із дочкою Емілією.
Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

Виконувач обов'язків луцького міського голови Григорій Пустовіт із дочкою Юлею.
Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

Дизайнер Дмитро Авраменко із донькою Анастасією, дружиною та сином.
Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

Адвокат Микола Сорокопуд із дружиною Іриною Констанкевич та донькою Соломією.
Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

Журналіст Костянтин Яворський із донькою Надією.
Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

Депутат Волинської облради Михайло Імберовський із донькою Діаною та дружиною Оксаною.
Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

Депутат Луцькради Андрій Авраменко із донькою Анастасією та дружиною Оленою.
Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

Режисер Сергій Шараєвський із донькою Олександрою та дружиною Світланою.
Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

Екс-депутат Луцької міськради Андрій Осіпов із доньками та дружиною Іриною.
Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

Директор Волинського центру розвитку місцевого самоврядування Анатолій Пархом'юк із донькою Мар'яною, дружиною та сином.
Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

Ректор ЛНТУ Петро Савчук із донькою Вікторією та дружиною Людмилою.
Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

Депутат Волинської облради Анатолій Вітів із донькою Ольгою.
Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

Квн-щик, громадський активіст Валерій Пельц із донькою Анною.
Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

Директор департаменту сім’ї, молоді і спорту Луцькради Олексій Веремійчик із донькою Алісою.
Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

Ресторатор Володимир Пащенко із донькою Софією, синами і дружиною Оленою.
Красуні-доньки із відомими татами з Волині: святкова добірка. ФОТО

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Теги: день дочки, волинські віпи
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