Одна крала косметику, а інша – велосипеди: у Луцьку зловили двох злодійок

У Луцьку поліцейські впродовж доби розкрили декілька крадіжок.Так, учора, 24 квітня, поліції встановили неповнолітню дівчину, котра напередодні із магазину викрала косметику на понад 300 грн. Викрадене майно вилучили та повернуть власникові, - інформує ГУНП у Волинській областіЦього ж дня поліцейські встановили причетність 37-річної лучанки до крадіжки двох велосипедів у місцевої мешканки.Також правоохоронці у Луцьку викрили неповнолітнього в скоєнні двох крадіжок електроінструментів із домогосподарства та гаража жителів обласного центру. Зокрема, хлопець викрав дриль, болгарку, зварювальний апарат та набір інструментів на загальну суму 13 тис. грн.. Усе викрадене поліцейські вилучили та повернуть власникам.У Нововолинську поліцейські затримали 22-річного місцевого мешканця, котрий у дворі будинку по вулиці Грушевського шляхом пошкодження замка в автомобілі Fiat Ducato викрав із салонну 250 грн.За усіма фактами таємного викрадення чужого майна проводяться досудові розслідування за ст. 185 Кримінального кодексу України.