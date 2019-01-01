Як луцькі школярі вивчали «Промінь» зсередини. ФОТО





Це стало можливо завдяки соціальному профорієнтаційному проекту «День професії», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, повідомляє



Так, 23 квітня школярі зголосилися піти на екскурсію у Розважальний центр «Промінь», який першим у Луцьку відчинив двері учням та поділився секретами своєї діяльності.







На першому поверсі РЦ старшокласників чекав директор комплексу Дмитро Грелюк. Спочатку він розповів історію розважального центру, а далі зосередився на тому, як нині функціонує заклад. Директор розповів про 5 нових кінозалів, магазин «Сільпо», який є другим в Україні супермаркетом, виконаним у новій концепції цієї торгової мережі.



«Тут дизайн продиктований візитною карткою міста – у нас це Луцький замок. Дизайнер був вражений нашим замком і зробив таким чином», – пояснив Дмитро Грелюк.



Також додав, що «Промінь» має великий дитячий розважальний комплекс «Смугастий Носоріг», де можна з дітками погратися, долучитися до майстер класів чи організувати там вечірку. А Grand Central food terminal полюбився лучанам закладами із різноманітною кухнею та атмосферною терасою.







Щиро зацікавившись комплексом, школярі намагалися дізнатися, чому новий «Промінь» так довго будували.







Однак директор пояснив, що це була реконструкція, яка мала складний процес.



«Інколи побудувати швидше, ніж перебудувати. Був складний процес реконструкції. Ця будівля була стара і сипалася. Ми все укріплювали. А це складно. І тому відкриття трохи перенесли», – пояснив директор РЦ «Промінь».



Опісля ознайомлення із діяльністю закладу, школярам показали, як працює боулінг-машина. 11-класники згодом зауважили, що навіть не думали, що цією грою керує таке незвичне і цікаве обладнання.







Згодом школярі зазирнули у приміщення, де готують попкорн, та дізналися, яким чином повітряна кукурудза може мати різні смаки. Також відвідали George's Club, де, зі слів директора, працюють не звичайні офіціанти, а люди, що створюють позитивний настрій та приємну атмосферу для відвідувачів.







Окрім цього, чи не найцікавішим виявилося приміщення, з якого транслюють кіно.



«На усі 5 залів відбувається завантаження фільмів і ці проектори автоматично їх транслюють. Все автоматично, людина тільки дивитися і контролює те, щоб технічно все було гаразд», – пояснив директор «Променя».







А кіномеханік Ярослав детальніше розповів про лампу, яка транслює зображення на екран.



Аби школярі зрозуміли магію кіно, директор пояснив, що цифрова доріжка йде на проектор, а за допомогою лампи вона транслюється на великих екранах.







«У нас всі екрани покриті сріблом для того, щоб максимально отримати живий вигляд картинки, а в 3D воно підвищує ефект в очах глядачів», – уточнив Дмитро Грелюк.



Що стосується звукової доріжки, то вона передається на багато різних каналів.



«Тобто кожен звук має свою колонку. Коли ви сидите у кінотеатрі, то чуєте звук із багатьох місць. За екраном – голос, а з інших каналів – інші звуки (постріл, звуки, коли хтось біжить)», – додав директор РЦ.



Школярам також пояснили, що кіномеханік – це той, хто добре розуміється на «комп’ютерних науках» і має відповідну технічну освіту. Його робота – зробити все, щоб фільм показати у максимально якісній картинці і щоб із технікою все було добре. Ярослав, який займає цю посаду у «Промені», має спеціальність «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».







Є ще у штаті менеджер з маркетингу та реклами. Він відповідає за розклад, репертуар, трейлери і всі інші рекламні ролики. Ця людина знає, що за тиждень виходить 5 фільмів і вона ці фільми розділяє по залах, годинах, аналізує, скільки фільмів треба ставити, на які буде чи не буде попит.







Також директор розповів про затребуваність професії SMM-менеджера на ринку рекламних агентств і тих, хто працює онлайн.







Опісля насиченої екскурсії, школярі розповіли, що вражені діяльністю розважального центру.



«Було дуже цікаво. Мене здивувало закулісся кіно. А мене – машина боулінгу, було і страшно, і цікаво», – розповіли 11-класниці.



Своїми враженнями поділився і однокласник дівчат.







«Я «Промінь» відвідую регулярно. Тут хороше обслуговування і ставлення до клієнтів. Це дуже крутий розважальний центр. Кращий за «Порт Сіті» – це 100 %, він мені більш подобається», – зізнався Назарій Склезь.



«Сьогодні у нас в рамках профорієнтаційного проекту «День професії» відбулася зустріч у «Промені». Ми обрали цей заклад, тому що багато кому здається, що сфера розваг, обслуговування і туристична сфера є досить легкими і навіть несерйозними. А ми хочемо показати, що за цим гарним настроєм, розвагами і позитивом є великий об’єм роботи і чимала кількість людей, яка старається над тим, щоб відвідувач отримав це задоволення. Школа №24 готує фахівців, дотичних до такої справи. Тому ми і запросили учнів, аби вони детальніше і глибше ознайомилися з цією сферою», – розповіла про зустріч координаторка Громадянського Руху «СВІДОМІ» Христина Назар.







У рамках «Дня професії» луцькі школярі вже відвідали управління патрульної поліції у Волинській області, підприємство «Кромберг&Шуберт», Modern-Expo Group та військову частину 1141 Національної гвардії України, яка розташована у Луцьку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні 11 класу луцької школи № 24 дізналися, як у величезних кінотеатрах транслюють кіно, чим займаються люди із професією менеджера, як працює обладнання для боулінгу та чи легко працювати у сфері розваг та подій.Це стало можливо завдяки соціальному профорієнтаційному проекту «День професії», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є, повідомляє «Конкурент» Так, 23 квітня школярі зголосилися піти на екскурсію у Розважальний центр «Промінь», який першим у Луцьку відчинив двері учням та поділився секретами своєї діяльності.На першому поверсі РЦ старшокласників чекав директор комплексу. Спочатку він розповів історію розважального центру, а далі зосередився на тому, як нині функціонує заклад. Директор розповів про 5 нових кінозалів, магазин «Сільпо», який є другим в Україні супермаркетом, виконаним у новій концепції цієї торгової мережі.«Тут дизайн продиктований візитною карткою міста – у нас це Луцький замок. Дизайнер був вражений нашим замком і зробив таким чином», – пояснив Дмитро Грелюк.Також додав, що «Промінь» має великий дитячий розважальний комплекс «Смугастий Носоріг», де можна з дітками погратися, долучитися до майстер класів чи організувати там вечірку. А Grand Central food terminal полюбився лучанам закладами із різноманітною кухнею та атмосферною терасою.Щиро зацікавившись комплексом, школярі намагалися дізнатися, чому новий «Промінь» так довго будували.Однак директор пояснив, що це була реконструкція, яка мала складний процес.«Інколи побудувати швидше, ніж перебудувати. Був складний процес реконструкції. Ця будівля була стара і сипалася. Ми все укріплювали. А це складно. І тому відкриття трохи перенесли», – пояснив директор РЦ «Промінь».Опісля ознайомлення із діяльністю закладу, школярам показали, як працює боулінг-машина. 11-класники згодом зауважили, що навіть не думали, що цією грою керує таке незвичне і цікаве обладнання.Згодом школярі зазирнули у приміщення, де готують попкорн, та дізналися, яким чином повітряна кукурудза може мати різні смаки. Також відвідали George's Club, де, зі слів директора, працюють не звичайні офіціанти, а люди, що створюють позитивний настрій та приємну атмосферу для відвідувачів.Окрім цього, чи не найцікавішим виявилося приміщення, з якого транслюють кіно.«На усі 5 залів відбувається завантаження фільмів і ці проектори автоматично їх транслюють. Все автоматично, людина тільки дивитися і контролює те, щоб технічно все було гаразд», – пояснив директор «Променя».А кіномеханікдетальніше розповів про лампу, яка транслює зображення на екран.Аби школярі зрозуміли магію кіно, директор пояснив, що цифрова доріжка йде на проектор, а за допомогою лампи вона транслюється на великих екранах.«У нас всі екрани покриті сріблом для того, щоб максимально отримати живий вигляд картинки, а в 3D воно підвищує ефект в очах глядачів», – уточнив Дмитро Грелюк.Що стосується звукової доріжки, то вона передається на багато різних каналів.«Тобто кожен звук має свою колонку. Коли ви сидите у кінотеатрі, то чуєте звук із багатьох місць. За екраном – голос, а з інших каналів – інші звуки (постріл, звуки, коли хтось біжить)», – додав директор РЦ.Школярам також пояснили, що кіномеханік – це той, хто добре розуміється на «комп’ютерних науках» і має відповідну технічну освіту. Його робота – зробити все, щоб фільм показати у максимально якісній картинці і щоб із технікою все було добре. Ярослав, який займає цю посаду у «Промені», має спеціальність «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».Є ще у штаті менеджер з маркетингу та реклами. Він відповідає за розклад, репертуар, трейлери і всі інші рекламні ролики. Ця людина знає, що за тиждень виходить 5 фільмів і вона ці фільми розділяє по залах, годинах, аналізує, скільки фільмів треба ставити, на які буде чи не буде попит.Також директор розповів про затребуваність професії SMM-менеджера на ринку рекламних агентств і тих, хто працює онлайн.Опісля насиченої екскурсії, школярі розповіли, що вражені діяльністю розважального центру.«Було дуже цікаво. Мене здивувало закулісся кіно. А мене – машина боулінгу, було і страшно, і цікаво», – розповіли 11-класниці.Своїми враженнями поділився і однокласник дівчат.«Я «Промінь» відвідую регулярно. Тут хороше обслуговування і ставлення до клієнтів. Це дуже крутий розважальний центр. Кращий за «Порт Сіті» – це 100 %, він мені більш подобається», – зізнався«Сьогодні у нас в рамках профорієнтаційного проекту «День професії» відбулася зустріч у «Промені». Ми обрали цей заклад, тому що багато кому здається, що сфера розваг, обслуговування і туристична сфера є досить легкими і навіть несерйозними. А ми хочемо показати, що за цим гарним настроєм, розвагами і позитивом є великий об’єм роботи і чимала кількість людей, яка старається над тим, щоб відвідувач отримав це задоволення. Школа №24 готує фахівців, дотичних до такої справи. Тому ми і запросили учнів, аби вони детальніше і глибше ознайомилися з цією сферою», – розповіла про зустріч координаторка Громадянського Руху «СВІДОМІ»У рамках «Дня професії» луцькі школярі вже відвідали управління патрульної поліції у Волинській області, підприємство «Кромберг&Шуберт», Modern-Expo Group та військову частину 1141 Національної гвардії України, яка розташована у Луцьку.

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