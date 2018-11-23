Рік потому: відомий хірург з Волині видалив з голови чоловіка велетенську пухлину
Сьогодні, 14:21
Відомий хірург з Волині Ростислав Валіхновський показав результати операції з видалення величезного утворення на голові.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами хірурга, 37-річного Юрія Юрчака прооперували рік тому у Valikhnovski Surgery Institute.
Пацієнту провели: видалення ангіонейрофіброми лівої скроневої ділянки; заміщення дефекту місцевими тканинами; пластика вушної раковини.
Результатом операції є видалення пухлини та естетична корекція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами хірурга, 37-річного Юрія Юрчака прооперували рік тому у Valikhnovski Surgery Institute.
Пацієнту провели: видалення ангіонейрофіброми лівої скроневої ділянки; заміщення дефекту місцевими тканинами; пластика вушної раковини.
Результатом операції є видалення пухлини та естетична корекція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині прихильники Московського патріархату запевняють, що учасники Хресної ходи захопили церкву
Сьогодні, 14:37
Ковель може приєднати до себе сільраду іншого району
Сьогодні, 14:22
Рік потому: відомий хірург з Волині видалив з голови чоловіка велетенську пухлину
Сьогодні, 14:21
Як луцькі школярі вивчали «Промінь» зсередини. ФОТО
Сьогодні, 14:01
Туалети без дверей, загальна баня і погане харчування: які порушення знайшли в ліцеї-інтернаті на Волині
Сьогодні, 13:58