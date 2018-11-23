Рік потому: відомий хірург з Волині видалив з голови чоловіка велетенську пухлину

Ростислав Валіхновський показав результати операції з видалення величезного утворення на голові.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



За словами хірурга, 37-річного Юрія Юрчака прооперували рік тому у Valikhnovski Surgery Institute.



Пацієнту провели: видалення ангіонейрофіброми лівої скроневої ділянки; заміщення дефекту місцевими тканинами; пластика вушної раковини.



Результатом операції є видалення пухлини та естетична корекція.



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